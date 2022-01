Le programme de football des Pionniers du cégep de Rimouski accueille deux Néo-Brunswickois

Le programme de football des Pionniers du cégep de Rimouski a ouvert ses portes à deux jeunes espoirs du Nouveau-Brunswick. Il s’agit du quart-arrière des Saints de St. Malachy’s de Saint-Jean Noah Pilkington, ainsi que du demi-défensif des Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton Mayalou Kwanza.

Dans le cas de Kwanza, c’est même une double invitation puisqu’il fera également partie du programme de basketball des Pionniers.

Pour un, Noah Pilkington dit s’être laissé convaincre par l’entraîneur-chef Kevin Nichols et l’entraîneur des quarts-arrière David Brideau. Il dit avoir beaucoup aimé sa rencontre avec les deux hommes.

«Ils sont l’une des raisons de mon choix, affirme le quart âgé de 17 ans. Ils ont été vraiment gentils et ils m’ont parlé de leur bon programme. J’ai reçu d’autres offres ailleurs, mais celle des Pionniers va aussi permettre à mes parents et mes amis de venir me voir jouer. C’est seulement à cinq heures de route.»

Noah est un cas à part. D’abord, il faut comprendre qu’il n’a pratiqué aucun sport de façon sérieuse avant de se présenter au camp de l’équipe de football des Saints en 9e année. Il est aussi un francophile convaincu. Tant sur le plan oral qu’à l’écrit, Noah se débrouille déjà fort bien fort bien grâce à son cours d’immersion. À l’évidence, son professeur Stéphane Dupont a fait du très bon boulot avec lui.

«J’avais joué un peu de hockey pour le plaisir avec des amis, mais c’est tout. Il y a trois ans, j’ai voulu essayer le football avec les Saints, comme l’ont fait mes oncles Peter et John Osborne il y a plusieurs années», indique l’adolescent de 6 pieds 1 pouce et 170 livres.

«J’ai commencé comme demi-défensif. C’est la position que les entraîneurs m’ont donné pour commencer. Je n’avais aucune idée de comment jouer au football. J’ai dû travailler très fort pour apprendre. Mon objectif pour ma première saison avec les Pionniers est de continuer à m’améliorer et d’aider mon club à gagner», explique-t-il.

Mayalou Kwanza (numéro 1), des Castors de l'école Sainte-Anne de Fredericton, évoluera pour les Pionniers du cégep de Rimouski à compter cet automne. – Gracieuseté Le quart-arrière des Saints de St. Malachy's, Noah Pilkington, portera désormais les couleurs des Pionniers du cégep de Rimouski. – Gracieuseté: Lee Calvin McLean

De son côté, Mayalou Kwanza est également un athlète d’exception. Cet Acadien d’origine congolaise est une véritable machine sportive. À une certaine époque, outre le football et le basketball, Mayalou pratiquait aussi l’athlétisme, le volleyball et le soccer. Aujourd’hui, il se concentre uniquement sur le football et le basketball, sports qu’il continuera de pratiquer à Rimouski.

«À Rimouski, je vais pouvoir continuer de jouer à mes deux sports préférés», confie l’athlète de 5 pieds 9 pouces et 150 livres.

«Au football, j’ai également évolué aux positions de porteur de ballon et receveur de passe. Je dirais que ça m’aide beaucoup à ma position de demi-défensif. Je connais les trucs des receveurs de passe à bien lire le jeu. Pour le basketball, je suis le meneur du jeu», révèle Mayalou.

«Pour la prochaine saison, surtout au niveau du football, je veux continuer de m’améliorer afin de devenir meilleur. Je vais être encore plus rapide et je veux aussi lire le jeu encore mieux», ajoute-t-il.

Mayalou n’était par ailleurs aucunement conscient que Noah Pilkington compterait désormais parmi ses nouveaux coéquipiers.

Les deux joueurs ont eu à composer à quelques reprises au cours de la dernière saison de football scolaire. Les deux équipes se sont même affrontées en demi-finale de division AA que les Castors ont finalement remporté par la marque de 33 à 21. À noter que les Castors ont remporté la finale au compte de 21 à 12 face aux Olympiens de l’école L’Odyssée.

«Nous avions une très bonne équipe cette saison, soutient Noah. Nous étions même convaincus de nous retrouver en finale contre les Olympiens. Malheureusement, ça n’a pas été comme nous le voulions. Nous avons entre autres dû composer avec la perte d’une douzaine de joueurs en raison de vaccins contre la COVID-19», mentionne Noah Pilkington.