Patinage de descente extrême: Max Mazerolle remporte le bronze

Cinq ans après la médaille d’argent de Samuel Nadeau au Red Bull Crashed Ice d’Ottawa, Max Mazerolle est devenu le deuxième Néo-Brunswickois à accéder à un podium sur la scène internationale en patinage de descente extrême, vendredi, à Mont du Lac.

L’Acadien de 19 ans originaire de Cocagne a pris le troisième rang dans la division junior, tout juste derrière les Américains Eli Schaffer et Jack Beatson.

«Je savais que j’avais le potentiel d’obtenir un jour un podium, mais entre y croire et le faire c’est différent», s’est exclamé Mazerolle en entrevue téléphonique, dimanche après-midi.

«Ç’a été une belle surprise. C’est surréel. Ça m’a avantagé de m’inscrire aussi dans la division des hommes. Vendredi, j’ai donc eu droit à quatre descentes de pratique et quatre descentes de qualifications avant la descente des quarts de finale. Ça m’a grandement aidé», raconte Mazerolle.

«Ce podium me donne évidemment le goût de continuer. Il me reste une autre année junior et j’aimerais bien prendre part aux épreuves prévues au Canada. Par contre, l’athlétisme vient en premier», a tenu à préciser le jeune athlète.

Chez les hommes, même si le classement officiel n’était toujours pas disponible dimanche, Mazerolle a pris la 25e position.

Les médaillés dans la catégorie juior sont, de gauche à droite, Max Mazerolle (bronze), Eli Schaffer (or) et Jack Beatson (argent). – Gracieuseté: Craig Madsen

C’est quelques rangs derrière l’autre Acadien présent à Mont du Lac, Christian Richard, de Moncton.

Richard estime avoir terminé entre le 20e et le 22e rang. Il était plutôt satisfait de sa prestation.

«Ç’a bien été, dit-il. Ç’a été une très belle expérience. Mon objectif était de terminer dans le top-32 et j’ai terminé entre la 20e et la 22e place. Il n’y a encore rien d’officiel.»

«Ça m’a cependant pris quelques descentes d’entraînement pour me sentir à l’aise. Nous étions loin de la piste de Memramcook. Le parcours de Mont du Lac était non seulement plus difficile, mais il était aussi trois fois plus long qu’à Memramcook», raconte l’athlète de 28 ans.

«Cette compétition me confirme dans mes intentions de poursuivre dans ce sport. J’ai toutefois appris en fin de semaine que le ice cross n’a vraiment rien à voir avec le hockey. Je vais devoir travailler fort cet été pour améliorer ma technique. Mon plan, s’il y a une vraie saison, est de prendre part à la majorité des épreuves l’année prochaine. J’ai heureusement un commanditaire (JL Breau Crane Rental de Bois-Gagnon) qui m’aide beaucoup.

L’Américain Maxwell Dunne a triomphé chez les hommes devant son compatriote Matt Johnson. Le Canadien Michael Romano a pris le troisième échelon.

Il ne reste plus que trois épreuves à compléter, soit celles de Rautalampi (5 février), en Finlande, de Velke Karlovice (12 février), en Tchéquie, et d’Alpi di Siusi (18 février), en Italie.