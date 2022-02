Hockey scolaire: les Cavaliers prêts à reprendre leur monture

L’Association des sports interscolaire du Nouveau-Brunswick a donné le feu vert aux conférences régionales de hockey de reprendre leurs activités, lors du passage à la phase 2. Le circuit était sur pause depuis son dernier match, le 8 décembre.

Déjà lundi matin, la Ligue de hockey de la conférence de l’est était la première à s’activer en annonçant un premier match tout acadien pour la reprise, avec les Olympiens de l’Odyssée de Moncton (2-3-0) qui rendront visite aux Patriotes de la Polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac (LJR) (4-0-1), dès jeudi soir.

L’entraîneur de l’équipe à battre cette saison dans la province, Serge Poirier, des Cavaliers de la Polyvalente Clément Cormier de Bouctouche (6-0-0), ne cache pas son enthousiasme à la reprise des activités.

«La ligue veut essayer de faire une saison de 12 parties, soit un aller-retour avec chaque équipe. Les équipes ont joué à peu près six matchs avant la pause.»

Les membres de la ligue se sont réunis la semaine dernière pour décider de la marche à suivre advenant le retour à la phase 2.

«Il y a beaucoup de pression dans le circuit pour tenir un championnat provincial cette année. Il est d’ailleurs possible que la saison soit étendue à plus de 12 matchs, explique Serge Poirier. Des sports interscolaires comme le volley-ball ont accepté de repousser leur saison pour que le hockey puisse se poursuivre plus longtemps.»

Comme il n’y a pas de championnat national à ce calibre, la ligue n’a pas à terminer sa saison à une date prédéterminée. Il s’agit davantage d’une question de disponibilité des patinoires dans chaque région donnée.

De retour sur la glace

«On a eu notre premier entraînement hier (dimanche), le premier depuis le 5 janvier. Il y a longtemps que je n’avais pas toute l’équipe présente. Tout le monde était prêt. Tout le monde est très excité de reprendre le jeu. Les joueurs ont travaillé très dur.»

Si les joueurs avaient un régime d’entraînement à suivre pendant la pause, il était impossible pour l’entraîneur de faire les suivis individuels.

«Avec le sport-étude, notre gérant André Richard leur donne des exercices à faire. On ne demande pas de preuves, mais je dirais qu’environ 60 à 70% des joueurs ont bien suivi le régime. On se rend vite compte sur la glace de ceux qui ne l’ont pas fait. Hier soir, je savais tout de suite qui étaient les fautifs», explique en riant le chef de troupe.

En tête du classement pour rester

Après nous avoir prédit une deuxième place en début de saison, coach Poirier a maintenant confiance que l’équipe peut se maintenir tout en haut du classement jusqu’à la fin de la saison. Leur plus coriace adversaire n’est peut-être pas celui qu’on pense.

Avec le format aller-retour imposé, «nous avons déjà joué nos deux matchs contre les Matadors de Mathieu-Martin de Dieppe (5-1-1), et il ne nous en reste qu’un contre LJR sur la route. La seule équipe qui nous inquiète est celle des Royals de Riverview High (3-4). On les a battus à la Classique de Moncton (tournoi de début de saison), et ils nous ont rendu la politesse au tournoi de Fredericton. Nous ne les avons pas encore affrontés dans les matchs de la ligue cette saison. Il ne faut pas se fier à leur fiche. Ce n’est pas une force offensive, mais ils ont une très bonne défensive. Quand ils viennent pour jouer, c’est “watch out!”.»

Le réveil de Malcolm Allain

Parmi les succès récents de l’équipe, il faut noter la percée offensive du fabricant de jeu Malcolm Allain (4-13=17), qui évolue au premier trio avec le capitaine Mathieu Poirier (9-5=14) et Yannick LeBlanc (4-7=11).

«Il s’est réveillé!, s’exclame en riant Serge Poirier. C’est notre tireur d’élite. Dans les deux ou trois derniers matchs, il a vraiment explosé. Et ce n’est pas le genre à manger la rondelle. C’est un vrai passeur. Ça, c’est ma grosse ligne: les 12e années.»

À en croire les chiffres, l’offensive des Cavaliers est dominante dans la ligue. Ils cumulent une moyenne de 7 buts par matchs, deux de plus que leurs plus proches rivaux – les Patriotes – qui en comptent exactement 5.

Poirier tempère: «lors d’une de nos dernières parties, nous avons battu Bernice McNaughton de Moncton (1-5-0) par le score 16 à 0. Ça nous a donné un bon coup à ce chapitre», explique fièrement l’entraîneur.