Hockey senior Acadie-Chaleur: retour au jeu vendredi

Les Alpines de Tracadie et les Acadiens de Caraquet auront l’honneur de repartir la machine, ce vendredi au Colisée Léopold-Foulem, dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Un duel que les amateurs de la Péninsule acadienne attendent sûrement avec impatience, eux qui n’ont rien eu à se mettre sous la dent depuis le 11 décembre.

À noter que cette longue pause, causée bien entendu par le variant Omicron, force les dirigeants du circuit à réduire le calendrier à un total de seulement huit rencontres par équipe en saison régulière. Une décision qui devrait permettre aux équipes de démarrer les séries éliminatoires pendant la dernière semaine de février.

Les Alpines (3-2-0), qui occupent le deuxième rang du classement derrière les puissants Maraudeurs de Dalhousie (5-0-0), comptent profiter de leurs trois dernières parties de la saison régulière pour peaufiner certains aspects de leur jeu.

L’entraîneur-chef Martin Albert aimerait surtout voir ses joueurs afficher plus d’acharnement.

«Nous manquons parfois d’intensité, affirme-t-il. C’est important de jouer avec un effort constant pendant 60 minutes. Quand les gars jouent avec acharnement, nous sommes très difficiles à battre.»

Le pilote croit par ailleurs que de pouvoir compter à plein temps sur les défenseurs Christian Brideau et David Basque va faire une différence. Brideau, qui compte plus de 175 matchs d’expérience dans la LHJMQ et qui a porté les couleurs des Aigles Bleus de l’Université pendant cinq saisons, tente un retour à 38 ans.

«Tous les défenseurs vont maintenant se retrouver dans la bonne chaise. Christian et David sont deux défenseurs top-4 qui vont également nous aider dans la première vague de l’avantage numérique. Ça n’a pas trop bien été à ce niveau jusqu’ici cette saison», souligne Martin Albert.

«Christian a disputé un premier match avant Noël et il m’a agréablement surpris. Il effectue un retour avec une fougue incroyable. Physiquement, il ressemble au Christian Brideau de ses belles années. Nos jeunes défenseurs ont beaucoup à apprendre de lui», indique l’entraîneur.

Par ailleurs, le gardien Charles Austin, des Alpines, est d’avis que les équipes auront besoin d’une période d’adaptation après une si longue pause.

«Il faut être honnête, notre jeu risque d’être rouillé. C’est cependant la réalité de toutes les équipes. Ceci dit, je suis très content de retourner au jeu. Surtout que l’ajout de Christian et David devrait nous aider à avoir beaucoup de succès. Nous serons encore en mission», mentionne-t-il.

«Même si j’ai aimé mon début de saison, compte tenu que j’ai été très occupé en raison du nombre de lancers accordés, je crois que l’ajout de Christian et David peut nous permettre de soulever la coupe pour une troisième saison consécutive», confie-t-il.

«À Tracadie, être champion c’est le seul langage qu’on sait parler», lance-t-il avec humour.

Outre ce rendez-vous entre les Alpines et les Acadiens (2-2-1), deux autres matchs sont prévus au programme ce week-end. Samedi, les Maraudeurs vont accueillir les Mooseheads de Chaleur (0-4-1) au Palais de glace Inch Arran, puis les Marchands de Shippagan-les-Îles (2-2-0) seront les visiteurs dimanche après-midi au domicile des Mooseheads.