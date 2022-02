Hockey universitaire: la reprise fait le bonheur des joueuses

Sport universitaire Atlantique (SUA) a annoncé la reprise du jeu pour le 11 février. Mais en attendant un nouveau calendrier, l’heure exacte du retour au jeu des Aigles Bleues (6-9-1) reste un mystère.

S’il reste beaucoup d’inconnus, on remarque sur le champ la fébrilité dans la voix de la capitaine Janie Poitras (11-4=15), qui attend impatiemment le retour au jeu.

«On sait qu’on va recommencer à jouer, mais on ne sait pas quand. On ne sait pas non plus de quelle façon ça se fera. Ils vont reprendre la saison, mais ça risque de ne pas être ce que l’on est habitué à voir», explique la joueuse native de Saint-André.

«On a un entraînement sur la patinoire ce soir (lundi) et nous allons nous y entraîner toute la semaine, avant de reprendre nos entraînements réguliers.»

L’absence de la dynamique de groupe a été la plus difficile à surmonter au cours des dernières semaines.

«L’isolement a rendu l’entraînement difficile. On n’avait plus d’accès à la glace. C’est ce qui nous a le plus manqué, c’est de ne pas pouvoir s’améliorer en équipe», soutient la résidente de Dieppe.

«On est une des équipes qui a pu s’entraîner sur la patinoire après le retour des Fêtes. On a donc bénéficié de deux semaines d’entraînement. Il y avait plusieurs absences, mais on était quand même une douzaine sur la patinoire. On va être bonnes pour reprendre là où on a laissé.»

Le manque à l’appel de certaines a profité aux autres.

«L’absence de certaines filles au retour nous a permis de nous concentrer sur les habiletés individuelles de celles qui y étaient pour leur permettre d’améliorer leur jeu. On s’est beaucoup amélioré au niveau individuel. J’ai bien hâte de voir ce que ça va donner aux entraînements cette semaine.»

Pendant l’isolement qui a suivi, plusieurs joueuses sont retournées (ou restées) à la maison, avec un régime d’entraînement individuel.

Prochain match incertain

Si le retour au jeu est annoncé, la SUA demeure avare de détails. Lundi après-midi, seuls les matchs des 11 et 12 février initialement au programme sont affichés, date où était prévue la fin de la saison. Ce calendrier sera modifié et la saison prolongée, mais on n’en connaît toujours rien d’autre.

«On ne sait pas quand ni contre qui est notre prochaine partie ni combien de matchs nous aurons à l’horaire. C’est hors de notre contrôle. Ce que l’on peut contrôler par contre, c’est notre préparation comme équipe. C’est ce qui sera le plus déterminant.»

Questionnée sur les objectifs de la formation, la capitaine explique qu’avec ce nouveau départ, tout est à revoir.

«On devrait pouvoir évaluer la situation cette semaine après quelques entraînements pour se fixer de nouveaux objectifs pour la fin de la saison, explique Janie sans oser s’avancer sur quelconque rang ou statistique. Ce sera à l’équipe de voir en fonction du calendrier qu’on nous offrira.»

Deuxième buteuse

Malgré sa deuxième place au classement des buteuses, Janie Poitras n’en fait pourtant pas un cas.

«C’est sûr que mon objectif est d’offrir mon meilleur jeu en attaque. Finir première ou deuxième, ce n’est vraiment pas ça qui me dérange. C’est le fait de gagner des parties en équipe qui compte.»

N’empêche que comme capitaine, elle sait prêcher par l’exemple. Espérons que sa confiance est aussi contagieuse qu’Omicron.