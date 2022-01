Les joueurs des Tigres de Campbellton sont impatients de reprendre l’action

Les Tigres de Campbellton (12-6-4) n’ont pas mis de temps à reprendre l’entraînement quand le gouvernement a permis la reprise des activités sportives, samedi. Les joueurs ont sauté sur la glace du Centre civique Mémorial quelques heures plus tard et ils ont depuis pratiqué à quatre reprises, en plus de s’être présenté deux fois au gymnase.

Avec un calendrier condensé de 20 parties en 48 jours à compter de vendredi, le directeur général et entraîneur-chef Charles LeBlanc tient à ce que ses hommes retrouvent rapidement la forme et leur coordination.

«Le système de jeu, les nouveaux venus ont encore du temps pour l’apprendre, mais je veux que les gars soient prêts à jouer dès vendredi», indique-t-il.

«Je suis d’ailleurs très satisfait de ce que je vois. Les gars sont déjà sur la même page. Disons que l’entraîneur est content du travail de son directeur général», confie LeBlanc en riant.

Le co-capitaine de l’équipe, Frédéric Castonguay, aime lui aussi ce que les nouveaux venus ont démontré jusqu’à présent, particulièrement les quatre joueurs de 20 ans Jérémie Jacob, Jérémie Hébert, Kyle Foreman et Zach Arsenault.

«Ça sent vraiment bon dans l’entourage de l’équipe, dit-il. Les entraînements sont intenses et tu vois que les gars vont apporter beaucoup à l’équipe, que ce soit sur le plan physique, offensif ou défensif. Ils apportent aussi beaucoup de leadership. Ça paraît déjà dans le vestiaire.»

Concernant le calendrier chargé qui attend les joueurs, Castonguay estime qu’il sera important d’être discipliné à l’extérieur de la patinoire.

«La récupération va être très importante pour éviter les blessures. Il faudra s’assurer de bien dormir, de bien manger et de bien s’étirer après les matchs et les entraînements», explique-t-il.

Même si rien n’est encore définitif, Charles LeBlanc a déjà une petite idée de la composition de ses trois premières unités offensives. Ainsi, Alexandre David et Kyle Foreman seront jumelés à Jake Kyle. Jordan Brière et Ludovic Harrison, eux, joueront avec Justin David. Quant à Jérémie Jacob et Connor Richard, ce sera Nolan MacDonald, ou Graeme Patrick, qui complétera leur trio.

En défensive, les trois paires risquent d’être les suivantes: Jérémie Hébert et Zach Arsenault, Liam Best et Frédéric Castonguay, ainsi que Peter Stanger et Jack Dickie.

Devant les buts, rappelons que les Tigres vont fonctionner avec un ménage à trois composé de Isaak Pelletier, Olivier Leclair et Ulrick Roussel.

«Nous avons vraiment beaucoup de profondeur, signale Frédéric Castonguay. Je crois que c’est très faisable de gagner de 15 à 17 de nos 20 derniers matchs. J’espère que les partisans vont venir nous voir jouer parce que le spectacle va être très bon.»

«Le plus important pour nous c’est que les gars terminent en force et soient prêts pour les séries», ajoute Charles LeBlanc.

Les Tigres, qui occupent le quatrième rang de la division Nord, accueillent vendredi les Red Wings de Fredericton (14-7-2), détenteurs du troisième échelon.

Samedi, les Rapides de Grand-Sault (10-15-1) seront les visiteurs au Centre civique de Miramichi pour y affronter les Timberwolves (5-16-3). Le Blizzard d’Edmundston (14-7-2), de son côté, doit attendre au 11 février avant de reprendre le boulot. Ils vont alors rendre visite aux Timberwolves.