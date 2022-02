Titan: Miguël Tourigny fera ses débuts contre son ancienne équipe

Miguël Tourigny du Titan d’Acadie-Bathurst a toutes les raisons du monde d’être excité ces jours-ci. Non seulement il saute sur la glace tous les jours, mais il aura aussi l’occasion dès samedi de disputer un premier match en près de 50 jours et pour la première fois devant ses nouveaux partisans. Et, comme si ce n’était pas suffisant, l’adversaire sera l’Armada de Blainville-Boisbriand, la seule équipe pour laquelle il a jusqu’ici évolué dans la LHJMQ.

Le défenseur droitier de 19 ans, obtenu le 23 décembre contre un quatuor de choix de 2e, 3e et 4 rondes pour les encans de 2023 et 2024, profite en attendant des entraînements pour se familiariser davantage avec le système de jeu du Titan (15-11-3).

«C’est plaisant de patiner au Centre régional K.-C.-Irving. L’attente a été longue, mais là ça va super bien», révèle l’arrière de 5 pieds 8 pouces et 172 livres.

«Je suis excité à l’idée de disputer un premier match avec mon équipe. C’est sûr que c’est spécial de le faire contre l’Armada, une organisation pour qui j’ai beaucoup de respect, mais je crois que je serais tout aussi excité de jouer contre n’importe quelle autre équipe. Ça fait tellement longtemps que je n’ai pas joué», mentionne-t-il.

Malgré tout, Tourigny admet que ce sera un brin bizarre de se mesurer à son ancien club, particulièrement face à son grand ami Simon Lavigne. Les deux joueurs ont fait leurs débuts avec l’Armada (15-12-3) ensemble à l’automne de 2018.

«On se taquine beaucoup et on se parle encore régulièrement», dit-il au sujet de Lavigne.

«Mais bon, samedi, dans les coins de patinoire il n’y aura pas d’amitié entre nous», assure-t-il avec un brin d’espièglerie dans la voix.

Au cours des derniers entraînements, Tourigny a surtout été jumelé à Zach Biggar. Le nouveau numéro 89 du Titan ignore toutefois s’il va composer un duo avec le Prince-Édouardien samedi face à l’Armada.

«Je me concentre surtout à apprendre le système de jeu de l’équipe. L’entraîneur Jason Clarke semble aimer l’offensive, mais je m’y attendais un peu parce que j’en avais parlé avec mon jeune frère (Jordan) qui l’a eu comme coach à Shawinigan en début de saison. J’ai eu une très bonne discussion avec Jason en arrivant ici», raconte-t-il.

Tourigny, le meilleur pointeur de la LHJMQ parmi les défenseurs avec 40 points (19-21), tentera de devenir seulement le quatrième arrière à atteindre le plateau des 20 buts en une saison au cours des 10 dernières campagnes. Les trois autres sont Guillaume Gélinas (23, 2013-2014), avec les Foreurs de Val-d’Or, Olivier Galipeau (25, 2017-2018), dans une saison partagée entre les Saguenéens de Chicoutimi et le Titan, et Jérémie Poirier (20, 2019-2020), avec les Sea Dogs de Saint-Jean.

En bref… Miguël Tourigny va disputer samedi son dernier match comme individu de 19 ans. C’est d’ailleurs la même chose pour Hendrix Lapierre et Chad Arsenault. Puisqu’ils célébreront leurs 20 ans au début de la semaine prochaine, les trois joueurs auront un an de plus lorsqu’ils joueront leur prochain match le 11 février à Victoriaville. Arsenault est né le 7 février 2002, alors que Lapierre et Tourigny sont nés deux jours plus tard, soit le 9 février… À noter que Lapierre et Tourigny partagent la même date d’anniversaire avec l’ancienne vedette du Titan Jonathan Ferland, qui lui aura 39 ans, et Mathieu Joseph, ex-Sea Dog désormais avec le Lightning de Tampa Bay, qui va atteindre le quart de siècle… Hendrix Lapierre (5-9=14), Bennett MacArthur (8-5=13) et Cole Huckins (4-4=8) profitent en ce moment d’une séquence de six parties consécutives avec au moins un point…