Le Défi Népisiguit 2022 affiche complet… en quelques secondes!

Quinze petites secondes. C’est tout le temps qu’il a fallu à l’organisation du Défi Népisiguit, mardi matin, pour obtenir les 70 inscriptions disponibles en vue de la sixième édition de son événement prévu pour les 8 et 9 octobre. C’est sans compter une liste d’attente de 30 équipes qui se croisent les doigts pour que d’autres duos se désistent d’ici là.

La rapidité des équipes à s’inscrire démontre évidemment, au grand bonheur des organisateurs d’ailleurs, la popularité grandissante de cette épreuve qui se déroule sur deux jours.

«C’est très encourageant, affirme Roxane Pelletier. Le temps d’inscription est de plus en plus rapide chaque année, mais cette fois-ci en 15 secondes c’est un record. L’intérêt pour notre course continue d’augmenter.»

Cette année, si les inscriptions en provenance du Nouveau-Brunswick et du Québec continuent de représenter la majorité, la Nouvelle-Écosse sera également représentée ainsi qu’une équipe américaine. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une première.

Le Raid Azimut de Saint-Raymond, un duo composé de Martin Hardy et Danny Déry qui a triomphé chez les hommes en 2021, sera de retour pour défendre sa couronne.

C’est la même chose du côté mixte, alors que l’équipe néo-écossaise The Badger (Mark Campbell et Melissa Allen) a confirmé sa présence.

Chez les dames, comme Roxane Pelletier fait le saut dans le comité d’organisation, nous aurons donc droit à de nouvelles championnes. Reste à voir si sa mère Nathalie Guérette-Pelletier pourra trouver une coéquipier qui lui permettra de succéder au duo mère-fille.

Parmi les nouveautés cette année, il y a le fait que le parcours débutera cette fois-ci à Caraquet pour se terminer, comme d’habitude, à Bathurst. Un partenariat communautaire est justement en train de se faire avec des gens de la municipalité de la Péninsule acadienne.

«Chaque année, le Défi Népisiguit change son partenariat afin de s’assurer que le parcours soit toujours différent. Il y a deux ans c’était à Campbellton et l’an dernier à Miramichi. En 2022 ça va débuter à Caraquet. Nous avons déjà eu quelques discussions et ça augure très bien», mentionne Roxane Pelletier.

«Le fait d’avoir un parcours qui n’est jamais pareil est l’une des raisons pourquoi notre événement est si intéressant auprès des athlètes», ajoute-t-elle.

D’autres nouveautés seront annoncées au cours des prochains mois.

Le Défi Népisiguit est une course d’aventure d’environ 150 km qui implique de la course en sentier, du vélo de montagne, du canoë et de l’orientation.