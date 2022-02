Les Wildcats pourront-ils continuer à causer la surprise?

Vous pouvez regarder l’alignement des Wildcats de Moncton (15-10-4) aussi longtemps que vous le voudrez et sous tous les angles si l’envie vous prend, les trois transactions concoctées par Ritchie Thibeau n’ont pas vraiment changé l’équipe. La troupe de Daniel Lacroix n’est ni plus faible, ni plus forte, qu’elle ne l’était en première moitié de saison.

Bref, si les départs de Thomas Couture, Samuel Desgroseilliers et Nicholas Blagden ne sont pas à dédaigner, les arrivées de Jaxon Bellamy, Jonathan Lemieux et Sam Archibald et Alex Mercier compensent.

Notez que Philippe Daoust, échangé aux Sea Dogs de Saint-Jean, tout aussi bon qu’il soit, ne compte pas vraiment dans l’équation puisqu’il a passé tout l’automne dans la Ligue américaine. Idem pour le jeune Natan Grenier, acquis dans l’échange avec les Sea Dogs, que les Wildcats ont préféré laisser à son équipe du Séminaire Saint-François, dans la Ligue de développement M18 AAA du Québec, afin qu’il poursuive en toute quiétude son développement.

Les Wildcats, l’une des plus belles surprises de la LHJMQ malgré des unités spéciales couci-couça, ont donc bon espoir de continuer à jouer les empêcheurs de tourner en rond à compter de samedi.

Le vétéran Brooklyn Kalmikov, qui domine la colonne des pointeurs de l’équipe avec 31 points (15-16), croit que les Wildcats ont tout ce qu’il faut pour causer des surprises.

«Nous l’avons prouvé en première moitié de saison, dit-il. Et malgré les échanges, il y a quand même de bons vétérans qui ont été obtenus. Jaxon Bellamy est un grand et gros bonhomme qui peut jouer physique et qui possède un gros lancer. C’est aussi un bon gars d’équipe. Il va nous aider. Avec sa taille, il apporte quelque chose de différent de Samuel en défensive. Jonathan Lemieux est quant à lui un excellent gardien. Ces deux gars-là viennent s’ajouter à un bon groupe de vétérans qui étaient déjà là», soutient Kalmikov.

Les vétérans dont fait mention Kalmikov sont évidemment Connor Olson, Anthony Hamel et Charles-Antoine Pilote à l’arrière, de même que Vincent Labelle et Francis Langlois à l’attaque.

Pilote croit lui aussi que Bellamy et Lemieux vont grandement contribuer aux succès de l’équipe dans les prochains mois.

«Ce sont deux vétérans qui sont dans la ligue depuis longtemps et qui savent comment ça fonctionne. Ils se sont d’ailleurs déjà très bien intégrés», confie Pilote.

Évidemment, si les Wildcats n’ont rien perdu au change avec les transactions, il n’en demeure pas moins que les trois puissances des Maritimes, le Titan d’Acadie-Bathurst, les Sea Dogs de Saint-Jean et les Islanders de Charlottetown, ont eux ajouté des «armes de destructions massives». Dans les 39 matchs que les Wildcats auront à disputer d’ici les séries éliminatoires, 18 seront contre l’un de ces trois prétendants.

«Nous pouvons encore gagner des gros matchs si nous continuons de travailler comme nous l’avons fait en première moitié de saison», indique Pilote.

Les Wildcats vont disputer deux parties ce week-end au Centre Avenir. Ils vont accueillir samedi l’Océanic de Rimouski (16-10-3), puis l’Armada de Blainville-Boisbriand (15-12-3), dimanche après-midi.

En bref… Brooklyn Kalmikov a bon espoir de compléter sa carrière junior avec au moins 100 buts, 100 passes et 200 points. Il lui manque présentement 15 buts, 18 mentions d’aide et 33 points pour atteindre son objectif. Comme il lui reste 39 parties à disputer, il devrait y parvenir s’il n’est pas blessé… Il sera intéressant de voir si le jeune Yoan Loshing va poursuivre sur sa lancée, lui qui a totalisé quatre buts et trois passes lors de ses huit derniers duels avant la pause des Fêtes…

Pilote déterminé à faire mieux

Bien qu’il ne compte que sur 57 matchs d’expérience dans la LHJMQ, 63 en comptant ceux des séries éliminatoires, Charles-Antoine Pilote possède déjà un statut de vétéran à la ligne bleue des Wildcats.

C’est justement pour cette raison que l’arrière de 19 ans estime avoir eu un début de saison en deçà de ses attentes. Il compte bien remédier à la situation à la reprise des activités, samedi.

«Je suis revenu au camp des recrues des Canadiens de Montréal trop confiant. Mon jeu défensif et mon jeu physique en ont souffert et ç’a fait en sorte que je suis insatisfait de ce que j’ai offert à l’équipe», dit-il.

En 26 matchs, Pilote montre un dossier d’un but et neuf passes pour 10 points.

«Je sais que je peux jouer définitivement mieux que ce que j’ai démontré jusqu’ici. D’ailleurs, ça commençait déjà à mieux aller avant la pause des Fêtes», confie-t-il.

Ceci dit, la longue pause n’a pas été de tout repos pour Pilote, qui a célébré son 19e anniversaire le 7 janvier.

«J’ai eu la COVID-19 pendant la pause. J’avais mes deux vaccins, mais je l’ai quand même vécu durement pendant quatre jours. J’étais trop mal en point pour m’entraîner. Je suis donc resté tout le temps à la maison», mentionne-t-il.