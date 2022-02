LHM: le Blizzard n’entend pas laisser tomber ses prétentions au titre

Summerside (23-2-1), Campbellton (12-6-3), Fredericton (14-7-2) et Edmundston (14-7-2). Ils sont plusieurs dans la division Nord à prétendre au titre de la Ligue de hockey des Maritimes ce printemps.

Si les Islanders de Summerside ont leur billet pour la coupe Fred-Page (championnat junior A de l’Est canadien) en tant qu’équipe hôtesse, une deuxième place est en jeu pour les autres équipes de la LHM. Malgré les nombreux appelés, l’entraîneur du Blizzard ne baisse pas les bras pour autant.

«C’est toujours notre objectif, explique l’entraîneur-chef Emery Olauson. Nous avons amorcé la saison très fort.»

«Nous avons un mélange intéressant de joueurs. Nous avons perdu notre capitaine tôt dans la saison pour une bonne période. Blake Richardson (5-5=10) a joué blessé pendant toute la première moitié. On s’est retrouvé avec un groupe de très bons jeunes joueurs. On va avoir une bonne équipe sur plusieurs années, prédit Olauson. On croit que le retour en santé des autres va nous mettre en position de force.»

«Ça va être une deuxième moitié de saison très intéressante. On amorce une série de 19 matchs en 5 semaines à partir du week-end prochain (11 février à Miramichi).»

Durs à battre

«Summerside a beaucoup investi sur sa saison puisqu’ils sont les hôtes de la coupe Fred-Page. C’est le groupe de joueurs le plus âgé de notre division par une bonne marge. Ils ont une excellente équipe cette année. Je ne dis pas ça pour concéder quoi que ce soit, mais il faut reconnaître qu’ils ont eu une première moitié de saison remarquable (23 victoires en 26 matchs, ndlr). Ils vont être très durs à battre.»

Emery Olauson estime que la direction de l’équipe lui a donné tous les outils dont il avait besoin pour bâtir une excellente équipe.

«Phil (MacPherson) et Dan nous ont construit un excellent club. Si nous gardons la santé et commençons la deuxième moitié comme nous l’avons fait avec la première, nous pouvons battre n’importe qui. Pour ajouter d’autres joueurs, il nous aurait fallu retrancher des plus jeunes auxquels nous tenons. Noah Gibbs (8-11=19, AG), Jacob Long (1-6=7, D), Mathieu Pelletier (5-3=8, C) et Ethan Johnson (5-18=23, C)… nous avons une longue liste de très bons joueurs qui peuvent potentiellement contribuer à l’équipe pendant plusieurs années. Et ils sont bien accompagnés par nos joueurs de 20 ans.»

«Nous avons un très bon groupe qui travaille très fort. Non, assurément, je ne changerais rien à l’alignement, avance Olauson plein de confiance envers sa troupe. Si l’on se fie aux trois ou quatre derniers entraînements, les joueurs sont ici pour travailler fort. On veut être compétitif contre tout le monde.»

Pour les nouveaux, l’intégration semble se faire sans heurts. Le Blizzard d’Edmundston a profité des derniers jours des transactions pour acquérir le gardien Simon Couroux (3,83; ,894), des Nationals de Rockland (9-15-3), pour combler le départ de Nicholas Sheehan (2,38; ,920) de Moncton pour l’Armada de Blainville-Boisbriand (15-12-3).

Un peu plus tôt, il a mis la main sur Zach Welsh (0-0=0) de Halifax pour ajouter du poids à la ligne bleue.

«Zach Welsh – sans parler de vétéran car il n’a que 18 ans – a de l’expérience dans le junior majeur (Screaming Eagles du Cap-Breton et Phoenix de Sherbrooke). C’est un gros bonhomme et il bouge très bien. On est très satisfait, même si ce n’est qu’en entraînement jusqu’à maintenant. Il a le potentiel de jouer plus d’une centaine de matchs avec le Blizzard au cours des trois prochaines années. Ce n’est pas un 20 ans, mais il va amener une certaine expérience et du poids, à la ligne bleue.»

«(Simon) Couroux est un gardien de qualité. Il se cherchait un endroit pour jouer. Le départ de Nick Sheehan pour son club majeur lui a donc donné l’occasion de jouer chez nous. Il devra obtenir des départs pour nous aider à gagner des matchs.»

Si Summerside semble dominant, ils ne sont pas imbattables selon l’entraîneur originaire de Canmore, en Alberta.

«On ne peut pas couronner Summerside tout de suite. Les Tigres de Campbellton et les Red Wings de Fredericton ont été très actifs à l’heure de tombée du marché des échanges. Les Tigres ont pillé les joueurs de 20 ans des Timberwolves de Miramichi (5-16-3) et des Rapides de Grand-Sault (10-15-1). Je n’ose pas dire qu’il n’y a que quatre équipes, mais les 19 prochains matchs seront très intéressants.»

«Peu importe qui se qualifiera, les demi-finales de notre division vont être très relevées, résume Olauson. Les prochaines semaines seront très intéressantes.»