Les Jeux olympiques de Pékin sont lancés

Que les Jeux commencent! La flamme olympique a été officiellement allumée à l’intérieur du Stade national de Pékin.

Par une soirée glaciale dans la capitale chinoise, la cérémonie d’ouverture s’est conclue, vendredi, lorsque la flamme a été placée

à l’intérieur d’un flocon de neige géant pour donner le coup d’envoi aux premiers Jeux olympiques d’hiver de Chine – suivie d’un troisième grand feu d’artifice.

Quelques minutes plus tôt, le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a pris la parole, remerciant ceux qui dans le monde entier sont allés « au-delà de l’appel du devoir » pour que les événements se produisent alors qu’une pandémie mondiale continue de faire rage.

Ces Jeux olympiques sont les deuxièmes à avoir lieu pendant la pandémie de COVID-19, après ceux de Tokyo l’été dernier.

Bach a expliqué que les Jeux olympiques mettent en valeur « l’ambition, le courage et la force ». Il a comparé ces qualités à ce que la Chine a fait pour développer les sports d’hiver olympiques auprès de ses citoyens.

Bach s’est également adressé directement aux athlètes en disant: « Chers amis Olympiens, votre scène est prête. Vous êtes arrivés ici après avoir surmonté tant de défis. (…) Mais maintenant votre moment est venu, le moment que vous attendiez, le moment que nous attendions tous. Maintenant, votre rêve olympique devient réalité. »

Les remarques de Bach ont précédé l’ouverture officielle des Jeux par le président chinois Xi Jinping, ses paroles provoquant le déclenchement de feux d’artifice qui ont illuminé le ciel au-dessus du Nid d’oiseau.

Atmosphère festive

Ces Jeux, qui se déroulent dans une « bulle fermée », offrent à la Chine l’occasion de projeter fièrement sa puissance au monde alors que certains gouvernements occidentaux ont choisi d’exercer un boycottage diplomatique pour protester contre la façon dont la Chine traite des millions de ses propres citoyens.

Pékin est devenue la première ville à accueillir à la fois les Jeux d’hiver et d’été. Et tandis que certains dirigeants mondiaux ont décidé de se tenir à l’écart, de nombreux autres ont assisté à la cérémonie d’ouverture. Le plus notable: le président russe Vladimir Poutine, qui a rencontré Xi en privé plus tôt dans la journée alors qu’une impasse dangereuse se dessine à la frontière entre la Russie et l’Ukraine.

La cérémonie d’ouverture de vendredi s’est déroulée dans le même stade – connu sous le nom de Nid d’oiseau _ qui a accueilli la version 2008.

Pour l’occasion, aucun détail n’avait été négligé. Chaque nation est entrée dans le stade précédée par une bénévole portant une pancarte rougeoyante en forme de flocon de neige affichant le nom de ce pays. Les porteurs de pancartes étaient vêtus costumes avec un motif de glace et de neige, et des chapeaux avec un motif de tigre – de circonstance en cette année du tigre selon le calendrier chinois.

Dans l’ensemble, la cérémonie, signée par Zhang Yimou, avait une atmosphère plus festive que celle, plutôt sombre, des Jeux de Tokyo l’été dernier. Quelques milliers de spectateurs triés sur le volet étaient présents dans les gradins.

Des frissons de fierté

La capitaine de l’équipe de hockey féminin Marie-Philip Poulin et le patineur de vitesse courte piste Charles Hamelin, visiblement fiers, sont entrés à la tête de la délégation canadienne d’environ 90 membres, agitant ensemble l’unifolié.

« Dès qu’on a reçu le drapeau, tout le monde s’est mis à crier, a raconté Hamelin peu avant son entrée dans le stade, au micro de Radio-Canada. C’était une sensation incroyable!

« J’ai des frissons partout dans le corps, et pas parce que j’ai froid, parce que je suis vraiment excité! », a ajouté Hamelin, qui en est à ses cinquièmes Jeux olympiques.

« C’est une émotion qui est vraiment dure à décrire, a renchéri Poulin. Tu as ton équipe derrière toi, tu as l’équipe canadienne, tu représentes le Canada, c’est incroyable. »

Le Canada a été le 27e des 91 pays à entrer dans le stade.

Le Canada n’a pas envoyé de représentants officiels aux Jeux dans le cadre d’un boycottage diplomatique justifié par le bilan de la Chine en matière de violations des droits de la personne. La présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith, a salué les athlètes depuis les gradins.

Le premier ministre Justin Trudeau a toutefois tenu à marquer le coup.

« Cet événement nous offre l’occasion de célébrer la détermination, le travail acharné et l’esprit sportif des athlètes du Canada et du monde entier, a déclaré M. Trudeau dans un communiqué.

« Au cours des deux prochaines semaines, les 215 athlètes d’Équipe Canada participeront avec audace et courage à 15 épreuves sportives afin de laisser leur marque dans l’histoire olympique. (…) Au nom de tous les Canadiens, je souhaite bonne chance à nos athlètes. Nous allons tous encourager notre Équipe Canada et je sais que vous allez nous rendre fiers! »

Le Canada a remporté 29 médailles aux Jeux de 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud, un sommet à des Jeux olympiques d’hiver.