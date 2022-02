Les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont dû attendre 49 jours avant de voir la nouvelle mouture de l’équipe

En raison du variant Omicron, qui a relancé de plus plate façon cette pandémie qui n’en finit plus, les partisans du Titan d’Acadie-Bathurst ont dû patienter 49 jours avant de voir la nouvelle mouture de l’équipe. Ceci dit, le premier échantillon vu samedi, n’en déplaise aux marmottes, a été concluant et se veut annonciateur d’un beau printemps.

Mené par un Bennett MacArthur toujours aussi affamé de buts, le Titan (16-11-3) a pris la mesure de l’Armada de Blainville-Boisbriand par la marque de 5 à 2.

MacArthur (16e, 17e, 18e) y est allé d’un tour du chapeau, son troisième de la saison et son cinquième en carrière, dont un filet à la Alexander Ovechkin pendant un avantage numérique en catapultant sur réception la belle passe de Riley Kidney. Les deux autres filets ont été réussi sur des échappées, le dernier devant une cage déserte dans la dernière minute de jeu.

Miguël Tourigny (20e) et Hendrix Lapierre (6e), également auteur d’une passe, ont été les autres buteurs du Titan. Riley Kidney a amassé deux mentions d’aide.

«C’était super d’être de retour au jeu, samedi, affirme MacArthur. Ça n’a pas été facile pour nous ces dernières semaines. Mais je crois que cette partie témoigne à quel point nous avons travaillé dur pendant cette longue pause. Je crois que nous avons disputé un bon match. En tout cas, c’était bien d’avoir un bon résultat dès la reprise des activités.»

Le défenseur Harijs Brants, qui a terminé la rencontre avec un différentiel positif de +3, en est un autre qui se réjouit de reprendre le boulot.

«La première période a été plutôt bizarre, en majeure partie parce que nous n’avions pas joué depuis si longtemps. Mais, règle générale, nous avons disputé une bonne partie. Par la suite, plus le match avançait et mieux ça allait. Pour ce qui est de mon +3, disons que c’est seulement une récompense pour mon travail», révèle le Letton.

Comment se sont débrouillés les nouveaux venus, particulièrement Miguël Tourigny, Félix Lafrance et Thomas Belgarde? MacArthur dit avoir bien aimé leur contribution.

«Ils apportent tous les trois un élément différent à notre équipe. Ils seront précieux pour nous dans les prochains mois. Nous sommes vraiment heureux de les compter parmi nous. Ils se sont bien intégrés à l’équipe», confie MacArthur.

Depuis que Jason Clarke a succédé à Mario Durocher, le Titan joue nettement mieux comme en témoignent les 13 points récoltés sur une possibilité de 16. Le Titan a produit lors de ces huit duels une moyenne de 5,5 buts par rencontre tout en ne permettant que deux filets en moyenne à leurs adversaires. Il a aussi dominé effrontément au chapitre des tirs au but avec une moyenne de 41 tirs par match contre 26,5 pour leurs opposants.

«Nous avons changé toute la structure, tant dans notre façon de jouer que dans notre mentalité du jeu. L’arrivée de Jason Clarke a juste été bonne pour nous. Nous sommes maintenant beaucoup plus forts que nous ne l’étions avant Noël et je pense que les partisans l’ont vu samedi soir», mentionne Brants.

Kieran Craig et Jonathan Fauchon ont été les marqueurs de l’Armada (15-14-3). L’Acadien de Petit-Rocher Antoine Roy a été blanchi, en plus de présenter un différentiel négatif de -1. Il a aussi écopé de deux minutes de pénalités. Il a également remporté cinq de ses 11 mises en jeu, obtenu un tir au but et distribué une mise en échec.

En bref… Avant les matchs de dimanche, Bennett MacArthur dominait tous les joueurs de la LHJMQ au chapitre de la moyenne de buts par match avec un taux de réussite de 0,90. Il devance dans l’ordre Xavier Bourgault (0,88), des Cataractes de Shawinigan, son coéquipier Félix Lafrance (0,85), William Dufour (0,79), des Sea Dogs de Saint-Jean, et Patrick Guay (0,78), des Islanders de Charlottetown… En obtenant son cinquième tour du chapeau en carrière, MacArthur occupe maintenant le quatrième échelon dans l’histoire de la formation néo-brunswickoise. Seuls Mathieu Benoit (8, Thomas Beauregard (7) et Zach O’Brien (6) ont fait mieux que lui (voir tableau 1)… Il s’agissait aussi de la 13e fois que MacArthur obtenait trois points ou plus dans une partie. Il se joint du même coup au top-20 dans l’histoire de l’équipe. Mathieu Perreault (42), Zach O’Brien (36) et Thomas Beauregard (33) sont les seuls à avoir réalisé plus de 30 matchs de trois points ou plus (voir tableau 2)… En réussissant son 20e but de la saison, Miguël Tourigny est devenu seulement le quatrième défenseur à atteindre ce plateau en une saison au cours des 10 dernières campagnes. Guillaume Gélinas (23, 2013-2014), des Foreurs de Val-d’Or, Olivier Galipeau (25, 2017-2018), dans une saison partagée entre les Saguenéens de Chicoutimi et le Titan, et Jérémie Poirier (20, 2019-2020), des Sea Dogs de Saint-Jean, sont les trois autres. L’Acadien Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown, ne devrait toutefois pas mettre trop de temps à rejoindre ce groupe puisqu’il totalise actuellement 16 buts à la suite de sa performance de trois buts, samedi, à Baie-Comeau…