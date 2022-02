N’en déplaise aux autres formations de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, les vieilles jambes de Yan Rail sont encore capables de le charrier vers de grandes performances. Vendredi soir, le capitaine des Acadiens de Caraquet a marqué un but en plus de se faire complice des deux autres dans un gain de 3 à 1 sur les Alpines de Tracadie.

Pour Rail, ces trois points lui permettent du même coup d’atteindre le plateau des 200 points en carrière dans la LHSAC en 107 rencontres, séries éliminatoires incluses. Il totalise 168 points (67-101) en 83 duels de saison régulière, de même que 32 points (12-20) en 24 parties des séries.

«Une partie par semaine, ça peut aller», s’est exclamé Rail en riant, lorsque taquiné par l’auteur de ces lignes au sujet de ses 39 ans.

Pour le vétéran, cette victoire des Acadiens (3-2-1) vient également confirmer que l’équipe mérite d’être considérée comme une sérieuse prétendante lors des prochaines éliminatoires.

«C’est une grosse victoire pour nous, dit-il. Les Alpines ont également bien joué, mais nous avons été un peu plus opportunistes. Olivier (Thériault) a aussi fait quelques gros arrêts devant son filet et ç’a fait une grosse différence.»

Le numéro 9 des Acadiens aime tellement ce qu’il voit présentement qu’il va jusqu’à dire que l’équipe de cette saison est possiblement supérieure à celle qui a remporté le championnat des séries en 2016-2017.

«Ce qui est sûr c’est que nous avons plus de profondeur. Vendredi, nous avons joué à quatre trios et six défenseurs. C’est possible que le banc soit réduit pour les séries, mais nous sommes quand même assurés de compter sur trois excellents trios et six bons défenseurs», mentionne Rail, qui souligne les retours au jeu de Christopher Ferron et Mario Albert parmi les bons coups de son directeur général de frère, Michel Rail, pendant la saison morte.

«Christopher et Mario ont apport à l’équipe de la maturité, en plus d’être des joueurs qui sont en mesure de contribuer sur l’aspect physique. C’est un élément qui nous manquait dans les dernières saisons», confie Yan Rail.

Parlant de Mario Albert, il a justement enfilé l’aiguille face aux Alpines, ainsi que Jonathan Landry.

Marc Losier a été l’unique buteur des Alpines (3-3-0). Charles Austin a encaissé le revers.

Samedi, les Maraudeurs de Dalhousie ont conservé leur fiche immaculée en défaisant les Mooseheads de Chaleur 5 à 4 en prolongation.

C’est un but d’Olivier Gendron à la 39e seconde de la quatrième période qui a permis aux Maraudeurs (7-0-0) de l’emporter.

Outre son but gagnant, Gendron a également récolté deux mentions d’aide.

Robert Pelletier (1-1), Blake Caplin, Éric Mockler et Vincent Charest ont été les autres joueurs à trouver le fond du filet chez les Maraudeurs. Le vétéran Ryan Court a été crédité de la victoire.

Pour les Mooseheads (0-5-2), toujours en quête d’un premier gain, John Carroll (1-2), Jessey Aubé-Roy, Andrew Losier et Riley Scott ont marqué. La défaite a été portée à la fiche de Cédric Chiasson.

Dimanche après-midi, les Marchands de Shippagan-les-Îles (3-2-0) ont eu raison de ces mêmes Mooseheads au compte de 5 à 2.