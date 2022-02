Les Wildcats de Moncton triomphent de l’Armada de Blainville-Boisbriand

Un but de Thomas Auger à la 113e seconde de jeu en prolongation a permis aux Wildcats de Moncton de triompher 7 à 6 dans un véritable match de fou face à l’Armada de Blainville-Boisbriand, dimanche, au Centre Avenir.

Auger, qui a aussi été crédité de deux mentions d’aide, a mis fin à ce festival offensif en complétant la passe du défenseur Charles-Antoine Pilote, permettant du même coup aux Wildcats (17-10-4) de savourer la victoire dans un deuxième match consécutif au-delà des trois périodes réglementaires.

Alexis Daniel, Yoan Loshing et Maxim Barbashev ont eux aussi connu un bon match avec un but et une passe chacun.

Thomas Darcy et Brooklyn Kalmikov ont été les deux autres Wildcats à faire scintiller la lumière rouge.

Le jeune Vincent Filion a repoussé 24 des 30 tirs dirigés vers lui.

Pour l’Armada (15-15-3), Alexis Gendron, deux fois, Alexandre Joncas, Jonathan Fauchon, Kieran Craig ainsi que Colby Huggan ont été les buteurs du match.

Le capitaine Simon Lavigne, Alexis Brisson et Charles Boutin ont amassé deux passes chacun dans le camp de l’Armada.

C’est le Néo-Brunswickois Nicholas Sheehan qui a subi le revers. Sheehan a fait face à 31 lancers.

Samedi, inspirés par les 41 arrêts de Jonathan Lemieux, les Wildcats ont triomphé 4 à 3 en fusillade face à l’Océanic de Rimouski. Thomas Auger et Brooklyn Kalmikov ont tous deux fait bouger les cordages dans les tirs de barrage, alors que Lemieux a dit non aux deux joueurs de la formation du Bas-Saint-Laurent.

Le défenseur Charles-Antoine Pilote, qui cette semaine déclarait dans nos pages vouloir connaître une bonne deuxième moitié de saison, a mené l’attaque des Chats Sauvage avec les deux seuls buts inscrits au troisième tiers, dont celui qui a forcé la prolongation avec 12 petites secondes à écouler au cadran.

Yoan Loshin a été l’autre buteur des Wildcats.