Hockey senior: 14 cas de COVID-19 chez les Alpines de Tracadie

Quatorze membres des Alpines de Tracadie ont été testés positifs au variant Omicron dans les derniers jours. La Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur a d’ailleurs fait savoir qu’elle avait remis à une date ultérieure le match qui devait opposer les Alpines aux Mooseheads de Chaleur, samedi soir, au Complexe S.-A.-Dionne.

Le directeur général des Alpines (3-3-0) André Saulnier est évidemment dans tous ses états.

«C’est le deux tiers du club qui se trouve présentement en quarantaine, dit-il. S’il y avait six ou sept cas, nous aurions probablement fait en sorte de continuer de jouer, mais là c’est 14 membres de l’équipe, dont 13 joueurs, qui sont atteints. La situation est vraiment sérieuse.»

«Certains gars l’ont même eu assez dur, confie Saulnier. Notre match de samedi a été annulé et nous nous croisons les doigts qu’il n’y aura pas d’autres cas qui vont se manifester. Parce que si c’est le cas, notre partie du 18 contre les Marchands serait alors aussi en danger.»

«C’est plate ce qui arrive parce que nous voulons absolument terminer la saison. Ça ne fait pas notre affaire de nuire aux autres clubs de la ligue. C’est inquiétant. En attendant, il faut continuer de suivre les règlements de la santé publique. Il n’est pas question de sauter des étapes. J’ai reçu des courriels comme quoi les Acadiens (de Caraquet) et les Marchands (de Shippagan-les-Îles) ont également eu quelques cas. J’espère que ce n’est pas trop grave. De notre côté, ç’a commencé lentement avec deux ou trois cas, mais ç’a été l’hécatombe ce matin (mardi) avec six cas», raconte André Saulnier.

Le président de la LHSAC, Charles Albert, confirme que deux cas ont été rapportés par les organisations de Caraquet (3-2-1) et Shippagan-les-Îles (3-2-0). La situation des Acadiens inquiète particulièrement puisque ce sont eux qui ont affronté les Alpines, vendredi. Et selon André Saulnier, tous les gars qui ont pris part au match ont été testés positifs depuis.

«Pour l’instant, ça semble être sous contrôle du côté des Marchands. Pour ce qui est des Acadiens, on se croise les doigts», affirme le président Albert.

«On se pose plein de questions aujourd’hui. La reprise des activités a-t-elle été annoncée trop rapidement? Les mesures prises par le gouvernement sont-elles arrivées trop tard? Tout le monde est inquiet et nous allons le rester jusqu’à dimanche. Si nous n’avons pas d’autres cas d’ici dimanche, c’est seulement là que je pousserai un soupir de soulagement», confie la tête dirigeante du circuit.

André Saulnier révèle par ailleurs que cette dernière catastrophe pourrait bien le mener vers la porte de sortie. Saulnier, qui est passé au travers de deux infarctus dans les dernières années, songe sérieusement à quitter le hockey senior.

«C’est difficile depuis le début de la pandémie. Je ne pense pas que je serais capable de revivre pour une troisième année de suite sans disputer une finale. Ça demande tellement de travail de mettre en place une équipe compétitive. C’est non seulement dur sur le moral, mais ça affecte aussi la santé mentale de tout le monde. De ne pas jouer de séries, c’est également dur pour nos partisans, nos joueurs et commanditaires. C’est pourquoi je ne suis pas certain que j’ai envie de refaire tout ça pour rien. On est tellement tanné de cette pandémie», mentionne le directeur général des Alpines.

À moins d’avis contraire, un seul match sera donc au programme ce week-end dans la LHSAC. Vendredi, les Acadiens accueillent les Marchands au Colisée Léopold-Foulem.

En bref… Trois porte-couleurs des Maraudeurs de Dalhousie (7-0-0) dominent la colonne des pointeurs de la ligue. Ils sont dans l’ordre les frères Mockler, Ryan (5-7) et Éric (4-8), avec 12 points chacun, et Olivier Gendron (6-5), auteur de 11 points. Le top-5 est complété Miguel Brideau (3-6=9), des Marchands, et Marc-André LeCouffe (6-2=8), des Alpines…