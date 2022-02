LHM: Campbellton prouve qu’il est à prendre au sérieux

Charles LeBlanc avait beaucoup de défis à relever. Après avoir pris à pied levé la barre des Tigres de Campbellton (13-6-4) en raison du départ précipité de Sandy McCarthy, les chapeaux d’entraîneur et de directeur général semblent finalement bien lui convenir.

Après avoir bâti un club pour aspirer à la coupe Fred-Page lors de la période de transactions des Fêtes, la troupe de LeBlanc n’a fait qu’une bouchée des Western Capitals de Summerside (23-3-1) dans une victoire de 4 à 1 à leur retour au jeu dimanche, contre ces grands favoris du championnat et des séries d’après saison.

Plusieurs équipes aspirent au titre cette année. En plus de Summerside et Campbellton, le Blizzard d’Edmundston (14-7-2) et les Red Wings de Fredericton (14-7-2) ont annoncé haut et fort leurs prétentions de soutirer la coupe aux hôtes à Summerside ce printemps.

À la suite de l’entraînement de mardi après-midi, Charles LeBlanc était toujours plein d’éloges pour la troupe qu’il a lui-même ficelée avant la fin de la période des échanges.

«Ce n’était pas vraiment une surprise, explique LeBlanc au sujet de la victoire de dimanche. On devait juste attendre que la chimie prenne entre les nouveaux joueurs.»

Et la chimie a pris rapidement.

«On a un gardien qui arrive du junior majeur (Olivier Leclair, 4,33; ,850 avec l’Armada). On ne savait pas trop à quoi s’attendre, mais il nous a gardés dans le match pendant les 10 premières minutes. Et puis les gars ont alors pris leurs repères.»

«On est allé chercher deux gars (Jérémie Jacob: 8-25=33 et Jérémie Hébert: 2-13=15) de Miramichi (Timberwolves, 5-16-3) et deux autres (Kyle Foreman: 2-3=5 et Zac Arsenault: 6-11=17) de Grand-Sault (Rapides, 10-15-1). Ils ont dû s’adapter à notre système de jeu et s’adapter à la nouvelle équipe. Après la première période, ça a très bien fonctionné. L’intégration a été assez rapide comme les joueurs se connaissaient déjà bien, pour avoir été coéquipiers et adversaires à divers niveaux dans les Maritimes.»

Prochain test: Fredericton

Les Tigres pourront de nouveau se faire valoir contre un prétendant mercredi soir.

«Fredericton a fait quelques échanges avant les Fêtes. Ils sont allés chercher les jumeaux de 19 ans des Lumberjacks (4-19-2) de South Shore (Eli: 11-5=16 et Jadon Reimer: 3-13=16). C’est une équipe de gros travailleurs avec une grosse première ligne. Il faut contrer la première ligne et atteindre leur niveau d’éthique de travail. Je crois que nous allons y arriver.»

Si la première place est presque inatteignable en raison de l’avance de 17 points au classement dont jouissent les Western Capitals, les ambitions de Charles LeBlanc ne sont pas moindres.

«Nous visons la meilleure place au classement possible pour entamer les séries à plein régime. Notre but n’est pas la 2e place, mais d’entamer la vraie saison en force pour démontrer le caractère de nos joueurs.»

Car le but principal avoué demeure la coupe Fred-Page, qui couronne la meilleure équipe junior A de l’Est du pays (Ontario, Québec et Atlantique).

Intégration en douceur

Comme nouvel entraîneur, la première tâche de Charles LeBlanc était de gagner le respect de ses joueurs.

«Les jeunes qui étaient ici l’an dernier connaissaient bien l’entraîneur. Ça a donc été une grosse période d’adaptation pour tout le monde. Je leur ai dit au début que pour le premier mois, l’évaluation se ferait dans les deux sens. Si j’évaluais les joueurs, les joueurs évaluaient leur entraîneur. On devait apprendre à se connaître. Tout s’est finalement bien déroulé.»

«En novembre on a choisi les joueurs qu’on voulait garder pour notre course au championnat et les joueurs choisis ont tous accepté leur rôle avec l’équipe.»

LeBlanc a confiance que le résultat de dimanche est un signe de belles choses à venir.

«Le match contre Summerside est un bon aperçu de ce que l’on peut faire. On a une équipe très rapide et bonne en contre-attaque. Elle est aussi très solide en défensive avec quatre joueurs de 20 ans qui manient bien la rondelle.»