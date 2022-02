Martin St-Louis nommé entraîneur chef par intérim du Canadien

Le Canadien de Montréal a nommé Martin St-Louis au poste d’entraîneur-chef par intérim, mercredi, quelques heures après que Dominique Ducharme eut été congédié.

St-Louis, qui est âgé de 46 ans, a connu une brillante carrière de 16 saisons dans la LNH, amassant 391 buts et 642 aides en 1134 matchs dans l’uniforme des Flames de Calgary, du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York.

Le Lavallois a notamment remporté la coupe Stanley avec le Lightning en 2004, en plus d’avoir été intronisé au Temple de la Renommée du Hockey, le 12 novembre 2018.

St-Louis s’adressera aux médias jeudi à 11h30, en compagnie du vice-président exécutif, opérations hockey, Jeff Gorton, ainsi que du directeur général Kent Hughes.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Martin au sein de l’organisation, a mentionné Hughes. Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey, mais nous amenons en Martin un gagnant respecté et un homme dont les qualités de compétiteur sont reconnues par tous ceux qui ont croisé sa route. »

Dans la NCAA, St-Louis a brillé en quatre saisons au Vermont, inscrivant 91 buts et 267 points, en 139 matches.

« Félicitations à la légende de l’Université du Vermont », a écrit sur Twitter Hockey East (la section des Catamounts), à la suite de la nomination.

Pour l’instant, le statut des entraîneurs adjoints Alexandre Burrows, Éric Gravel, Mario Leblanc, Trevor Letowski, Éric Raymond et Luke Richardson demeure inchangé.

Quant à Ducharme, c’était le troisième membre de la direction du Bleu-blanc-rouge à perdre son emploi depuis le début de la présente saison. Le directeur général Marc Bergevin et son adjoint Trevor Timmins avaient été relevés de leurs fonctions en novembre dernier. Paul Wilson, le vice-président des affaires publiques et communications, avait subi le même sort qu’eux.

Gorton a été nommé vice-président aux opérations hockey au début du mois de décembre, suivi de Chantal Machabée au poste de vice-présidente des communications au début du mois de janvier. Hughes a ensuite rejoint le groupe à titre de directeur général le 18 janvier. Et il vient de poser son premier geste, mercredi.

Ducharme a maintenu une fiche de 23-46-14 en 83 rencontres de saison régulière. En séries éliminatoires, il a montré un dossier de 13-6 en 19 matchs, menant le Canadien à sa première finale de la coupe Stanley depuis 1993.

« Nous tenons à remercier sincèrement Dominique pour son travail et sa contribution au sein de l’organisation. Nous avons considéré qu’il était dans le meilleur intérêt de l’équipe de procéder à un changement à ce stade-ci de la saison », a indiqué Hughes par voie de communiqué.

Ducharme avait été nommé à la barre de l’équipe en février 2021,à la suite du congédiement de Claude Julien.

Le Canadien occupe présentement le 32e et dernier rang de la LNH en vertu d’une fiche de 8-30-7. Il traverse présentement une séquence de sept défaites, après avoir été lessivé 7-1 par les Devils du New Jersey mardi soir, au Centre Bell. C’était visiblement la goutte qui venait de faire déborder le vase.