Acadie-Chaleur: lutte à trois pour le deuxième rang

Avec encore deux petites semaines d’activités avant le déclenchement des séries éliminatoires, il y a deux trucs qui sont sans appel dans la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur. Primo, grâce à leur fiche immaculée, les Maraudeurs de Dalhousie sont déjà assurés du championnat de la saison régulière. Secundo, le dernier rang appartient aux Mooseheads de Chaleur. Reste maintenant à régler un troisième truc, soit le deuxième échelon du classement général.

Pour l’instant, parce que les trois formations y ont pignon sur rue, la seule certitude que nous ayons est que ça va se jouer dans la Péninsule acadienne. À qui va aller cette deuxième place?

Bonne question.

Les Acadiens de Caraquet (3-2-1), les Marchands de Shippagan-les-Îles (3-2-0) et les Alpines de Tracadie (2-2-0) sont engagés dans une lutte à finir. Les mauvaises langues diront que les Alpines ont d’autres chats à fouetter avec les 14 cas de COVID-19 qui handicapent présentement l’équipe, mais ça c’est une autre histoire.

Vendredi, les Marchands, armés de leur collection de vedettes, et les jeunes Acadiens auront l’occasion de nous rapprocher un peu plus de la réponse, alors que les deux équipes ont rendez-vous au 20, rue du Colisée, à Caraquet.

Les deux entraîneurs-chef l’admettent d’emblée, ils veulent cette deuxième position. Ils y tiennent énormément.

«C’est le match le plus important de notre saison, affirme le pilote des Marchands, André-Oliva Roussel. La deuxième place est à notre portée et nous la voulons.»

«C’est possiblement le match qui va décider qui va avoir le deuxième rang, révèle son vis-à-vis des Acadiens, Dave Cowan. Nous attachons beaucoup d’importance à ce match.»

Des deux côtés, le message est on ne peut plus clair. Le Colisée Léopold-Foulem sera le théâtre d’un véritable match des séries.

À ce sujet, Cowan n’est pas trop inquiet. Ses gars ont déjà la tête dans la «vraie saison» et il estime qu’ils l’ont prouvé en battant les Alpines, vendredi dernier.

«Nous jouons déjà comme si nous étions en série, dit-il. Battre les champions de la ligue ce n’est jamais facile. Quand tu parviens à limiter les Alpines à un seul but, ça veut dire que tu fais les choses de la bonne façon.»

Roussel, lui, demeure convaincu que ses hommes n’auront aucunement besoin d’un beau discours de sa part avant de sauter sur la glace.

«Les gars sont prêts. Tout ce que je leur demande c’est d’embarquer sur la glace et de faire leur travail», mentionne-t-il.

Sortir le violon

Ceci dit, les deux hommes de banc font bien attention de ne pas trop froisser l’adversaire. Même qu’ils ne se sont pas gênés de sortir le violon afin d’enjoliver leurs déclarations lorsqu’invités à en dire plus sur leurs opposants.

«Je ne suis pas du tout surpris de voir les Acadiens dans la course, indique André-Oliva Roussel. Ils ont un excellent leader en Yan Rail et ils ont plusieurs jeunes qui veulent prouver qu’ils sont capables de jouer à ce niveau. Ils m’impressionnent. C’est un club agressif et rapide qui montre beaucoup de caractère.»

«Les Marchands ont une très belle équipe avec de belles vedettes qui sont beaux à voir jouer, confie par ailleurs Dave Cowan. Les Marchands sont excitants à regarder. Ils ont tellement de gars talentueux.»

Ceci dit, en grattant un peu, les deux entraîneurs acceptent d’aller plus loin dans leurs confidence.

Ainsi, sans le dire ouvertement, Cowan estime qu’il est à peu près temps que les gens voient les Acadiens comme de sérieux prétendants.

«Je ne crois pas que ce soit approprié de dire que les Acadiens sont un club de Cendrillon. En début de saison, les gens parlaient surtout des autres équipes. Ça parlait surtout des Alpines, des Maraudeurs, des Marchands et des Mooseheads, mais pas beaucoup des Acadiens. C’est peut-être à cause de notre jeunesse que les gens ne nous voyaient pas là. Pourtant, nous sommes là. Par exemple, ce n’était pas rien d’aller chercher un point à Dalhousie avec des jeunes quand tu sais à quel point ça peut être intimidant d’y jouer», souligne Cowan.

«Nous avons un capitaine exceptionnel en Yan Rail et nous sommes tannants à affronter. Nous avons de la vitesse et nous sommes une équipe qui met beaucoup de pression sur la défensive adverse. Et nous jouons également très bien dans notre territoire. Nous faisons les petites choses qui sont importantes. Nos gars sont motivés», note-t-il.

André-Oliva Roussel, pour sa part, vante la profondeur de son équipe. Il rejette de plus du revers de la main ceux et celles qui disent que les Marchands sont un club de quelques vedettes que l’entraîneur doit utiliser à outrance pour avoir du succès.

«Je n’ai aucunement besoin de couper mon banc pour gagner, prévient-il. Nous avons trois très bons trios. En fait, c’est difficile de dire laquelle de nos trois premières unités est la meilleure. Le retour de Pierre-Paul Roussel, qui a d’ailleurs été excellent contre Chaleur dimanche, en plus de Charles Bergeron qui sera en uniforme vendredi, rend mon équipe encore meilleure. Nous allons nous présenter à Caraquet avec une pleine équipe.»

André-Oliva Roussel a finalement tenu à préciser un point concernant les deux cas de COVID-19 confirmés dans le camp des Marchands.

«Ce sont deux cas qui ont été trouvés avant même la reprise des activités et les deux joueurs avaient déjà terminé leur quarantaine quand nous avons affronté Chaleur, dimanche. Tous les gars sont en bonne santé et nous suivons à la lettre les règlements de la santé publique. D’ailleurs, tous nos joueurs seront testés de nouveau vendredi matin», soutient l’entraîneur des Marchands.

À noter que le seul autre match au programme ce week-end, qui devait opposer les Alpines au Mooseheads, samedi, à Tracadie, a été annulé en raison de la quarantaine imposée aux nombreux joueurs des Alpines.