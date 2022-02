Circuit régional de hockey: week-end important pour Saint-Quentin

Depuis 2012-2013, à part la conquête des défunts Ambassadeurs de Saint-Jacques en 2014-2015, ce sont soit les Panthères du Haut-Madawaska ou les Castors de Saint-Quentin qui sont couronnés dans le Circuit régional de hockey. Quatre fois les Castors ont soulevé le trophée Gérald-Martin et les Panthères l’ont fait à deux reprises. Et quand on regarde le classement actuel, on se dit que ça risque encore une fois d’être l’une ou l’autre de ces deux formations qui va veiller le plus tard ce printemps.

Les Castors (8-2-1) occupent actuellement le deuxième rang à cinq points des meneurs, les Panthères (11-2-0). Ces derniers ont toutefois disputé deux matchs de plus que leurs rivaux.

Comme les Panthères ont congé en fin de semaine et que les Castors disputent deux parties, l’écart entre les deux clubs pourrait bien n’être que d’un petit point si la troupe de Paul Castonguay parvient à l’emporter face aux Draveurs du Haut-Madawaska, vendredi, puis devant le Thunder de Perth-Andover, samedi.

Mais au-delà des quatre points à la portée des Castors, l’attaquant Maxime Cayouette est surtout content de reprendre l’action. Quand les joueurs de Saint-Quentin sauteront sur la glace, vendredi, ce sera leur premier match en 63 jours.

«Ça va faire du bien au moral de retrouver les gars, affirme le vétéran de 31 ans. C’est sûr que nous aimerions remporter le championnat de la saison régulière, mais le but ultime demeure de remporter les séries. Le classement général, dans le fond, c’est juste bon pour s’assurer de l’avantage de la glace en finale.»

Cayouette a soulevé la coupe à trois reprises depuis qu’il a joint les Castors à 18 ans. Il n’était cependant pas là lors de la conquête de 2012-2013, alors qu’il avait quitté l’équipe avant les séries.

«Plusieurs des gars qui ont remporté trois ou quatre coupes sont encore là. Nous sommes quand même chanceux d’avoir un pareil noyau avec un si petit bassin de joueurs. Nous ne sommes après tout qu’un petit village. C’est sûr que nous avons eu la chance d’avoir quelques joueurs avec un talent au-dessus de la moyenne comme Mathieu Labrie et Eddie Banville. Mais règle générale, ce qui fait notre succès, c’est que nous allons à la guerre en équipe. Tout le monde se tient», révèle-t-il.

Des propos que confirme son coéquipier Brandon Coulombe.

«Nous avons une belle machine de hockey, confie Coulombe. De bons joueurs se sont aussi ajoutés. Je pense entre autres à (l’ancien des Sea Dogs de Saint-Jean et des Reds de UNB) Travis Fullerton. Quand tu as un gardien comme lui, ça rend le travail de tout le monde vraiment plus facile. En fait, notre grande force c’est notre défensive et j’y inclus Travis. Nous sommes très solides dans notre zone avec des gars comme Mathieu Labrie, Luc Deschênes et Francis Poirier pour ne nommer que ceux-là. Peter Boyd, à l’attaque, est un autre ajout important. Il a un talent naturel pour marquer des buts.»

Adam Crowe est un autre nouvel élément qui fait sa large part depuis le début de la campagne.

«Nous avons tout ce qu’il faut pour aller chercher un autre championnat. J’étais là lors de la dernière conquête en 2019. Je veux revivre ça. C’est l’un de mes plus beaux moments dans le hockey. Gagner un championnat devant sa famille, c’est électrique. D’autant plus que c’était la première fois que je gagnais un championnat. Bien sûr, j’ai remporté des petits tournois au niveau scolaire, mais ça ne se compare pas à un championnat de ligue. Nous sommes au moins une dizaine de gars qui étaient là en 2019, alors nous savons ce qu’il faut faire pour y arriver», ajoute Brandon Coulombe.

Les deux autres parties au programme en fin de semaine opposeront les As de Saint-Basile au Dynamo de Kedgwick, vendredi, ainsi que le Dynamo et les Draveurs, samedi.