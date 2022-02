Hockey: les Aigles Bleus n’ont pas dit leur dernier mot

Avec un alignement complet et des joueurs impatients de reprendre l’action après une pause de près de deux mois, Judes Vallé assure qu’il ne faut pas se fier au classement et que l’équipe de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (5-12-1) n’est pas prête à baisser les bras.

«Il nous reste six matchs, et c’est six matchs de séries», résume l’entraîneur Vallée.

Sport universitaire Atlantique (SUA) a proposé de faire passer la saison de 30 à 24 matchs en raison du congé pandémique forcé. Il reste donc six matchs à jouer à chaque équipe avant les éliminatoires. Dans le cas des Aigles, ils affronteront les six équipes du circuit dans trois matchs à domicile et trois matchs sur la route.

Si les Aigles semblaient battre de l’aile depuis le début de la saison, cela s’explique par de nombreuses blessures. Avec une troupe en forme et en santé, Judes Vallée promet que les partisans vont découvrir une toute autre équipe.

«Nous n’avons joué que deux matchs avec notre alignement complet depuis le début de la saison, rappelle Vallée. Là, j’ai peut-être un gars blessé, alors tous les autres sont en position de jouer.»

«À un moment donné, on croyait voir la lumière au bout du tunnel, mais c’était plutôt un train qui s’amenait», illustre l’entraîneur.

«Les blessures ont beaucoup affecté l’équipe. Depuis, on a adopté la devise: “Commencer en mouton pour finir en lion”!», philosophe Vallée.

Depuis la pause, les Aigles patientent au fond du classement en 7e place, à un point de leurs plus proches rivaux, Acadia (6-12-0). Si la tête du classement n’est plus accessible, une place dans les séries est toujours sur la table.

«Le train est passé et c’est maintenant la lumière qui nous guide. Ça va être le fun pour nous autres. On a une gang de gars qui veulent toujours aller le plus loin possible. Ça commence solide comme on joue notre premier match contre UNB (16-2-0), mais on veut causer la surprise.»

Si la ligue qualifie les six premiers pour les séries d’après saisons, alors le Bleu et Or n’aura qu’à dépasser Acadia pour poursuivre son parcours. Mais d’autres options seraient également à l’étude pour le tournoi de fin de saison. La ligue étudie toujours l’évolution de la situation avant de trancher pour un format final. À suivre…

Le championnat national de U Sports prévu à Halifax est toujours au calendrier, mais le début a été repoussé au 31 mars pour couronner un champion le 4 avril. Il devait débuter le 17 mars.

Aucun symptôme

Pour l’instant tous les joueurs des Aigles Bleus sont exempts de symptômes de la COVID-19. Les joueurs ne sont pas testés chaque jour, seulement s’ils ont des symptômes.

«Il y a plusieurs joueurs dans notre équipe qui ont eu la COVID, mais il n’y a plus de cas actifs», rassure Vallée.

Les Aigles Bleus se sont entraînés tous les jours la semaine dernière et cette semaine, depuis le retour à la phase 2.

«Tout le monde est très excité de reprendre l’action avec tout ce qui est arrivé. On va espérer que les joueurs le soient de la bonne façon», souligne en riant Judes Vallée.