Grosse victoire pour les Marchands

Les Marchands de Shippagan-les-Îles ont beau être l’équipe la plus âgée de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, ça n’empêche pas que les gars semblent aussi fringants que dans leurs belles années. Ils l’ont démontré de belle façon, vendredi, en défaisant les coriaces Acadiens de Caraquet par la marque de 6 à 5. C’est un but d’Alexandre Jean-Mallet qui a fait la différence à la 157e seconde de la période de surtemps.

Les Marchands (4-2-0) rejoignent ainsi ces mêmes Acadiens (3-2-2) au deuxième rang de la LHSAC tout en ayant toujours un match de plus à disputer.

Luc Williams a été la vedette offensive du match avec un tour du chapeau. Les autres filets sont venus des bâtons de Pierre-Paul Roussel et Tommy Chiasson. Patrick Jones, François Mazerolle et Samuel Paquet ont obtenu deux mentions d’aide chacun. Guillaume Chiasson a empoché la victoire devant la cage des Marchands.

La réplique des Acadiens est venue de Jonathan Landry, deux fois, Éric Thiffault, Christopher Ferron et Steven Croteau. Andy Haché et Yan Rail ont été crédités de deux passes chacun. Olivier Thériault a été débité de la défaite.

«Nous n’avons pas commencé le match de la bonne façon, mais nous nous sommes heureusement réveillés en troisième, affirme Luc Williams. Les Acadiens ont vraiment une équipe rapide. Ça patine. Ils ont passé pas mal de temps dans notre territoire dans les deux premières périodes.»

«Ç’a vraiment été un match serré, soutient pour sa part Pierre-Paul Roussel. Ça aurait pu aller d’un côté comme de l’autre.»

Williams et Roussel font justement partie de cette longue liste de vétérans qui comprend aussi Samuel Paquet, les frères Bezeau, Billy et Tommy, Charles Bergeron et Tommy Chiasson, pour ne nommer que ceux-là.

«C’est vrai que nous sommes un club de petits vieux, mentionne Williams. Même les partisans des Acadiens se sont amusés à nous le dire en nous traitant de vieilles jambes. Mais nous avons de l’expérience. Et pour la majorité des gars, nous savons que c’est peut-être notre dernière chance de gagner une coupe.»

«L’atmosphère est vraiment bonne, confie Roussel. Nous avons également de très bons jeunes joueurs. Je crois que nos chances de gagner sont bonnes. En tout cas, nous avons l’équipe pour aller à la guerre.»

Luc Williams, qui n’a pas célébré un championnat depuis 2011, à l’époque où il portait les couleurs des Vitos de Moncton dans la Ligue junior B du Nouveau-Brunswick, est bien placé pour savoir à quel point l’expérience est un élément important dans les grands moments.

«Il y a plusieurs joueurs dans ce vestiaire qui m’ont fait mal quand je jouais pour les JC’s de Bouctouche. Ils jouaient dans le temps avec le Au P’tit Mousse (de Lamèque). Les gars me taquinent d’ailleurs souvent là-dessus. Aujourd’hui, ces mêmes gars sont là pour m’aider à gagner.»

«Ceci dit, même si nous avons l’air imbattables sur papier, ça se joue sur la glace. Toutes les équipes sont bonnes, y compris Chaleur. Les Mooseheads n’ont pas la fiche qu’ils devraient avoir. Ils ont perdu plusieurs matchs par un but. Bref, le trophée est encore loin d’être à la maison», ajoute Luc Williams.

En bref… Luc Williams n’est plus le capitaine des Marchands. Il se sentait plus à l’aise de voir le vétéran Samuel Paquet avec le C sur la poitrine. «J’ai demandé à la direction de nommer Sam comme capitaine. C’était pour moi une question de respect et de principe. Sam a tout fait pour cette organisation. De toute façon, nous avons tellement de leaders dans ce vestiaire que ce n’est pas nécessaire d’avoir une lettre.

Des gars comme Billy et Bergy n’ont pas de lettres et pourtant nous savons tous que ce sont de grands leaders», indique Williams…

Pierre-Paul Roussel, qui tente un retour après une absence de quelques saisons, avoue traîner plusieurs livres en trop qu’il a bien l’intention de perdre.

«J’ai pris une trentaine de livres depuis que j’ai arrêté de jouer. Je retrouve la forme tranquillement pas vite. Je vais commencer à aller au gymnase», dit-il. Roussel n’avait pas joué depuis la saison 2018-2019. «J’avais perdu l’intérêt de jouer au hockey et quand j’ai dit à ma blonde que ça me tentait de revenir, elle m’a fait promettre d’attendre à ce que nous soyons mariés. Je me suis marié à la mi-décembre et j’ai joué depuis trois matchs», ajoute-t-il en riant… Il ne reste plus qu’un week-end d’activités dans la LHSAC. Les séries éliminatoires devraient donc débuter aux environs du 25 février.