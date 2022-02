Comme ils ont dominé leurs adversaires 98-30 au chapitre des tirs au but, vendredi et samedi, peu de gens seront surpris d’apprendre que les Flyers de Moncton ont remporté leurs deux duels dans la Ligue de hockey des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les Flyers (18-2-2) ont d’abord défait leurs principaux rivaux du championnat de la saison régulière, les Vitos de Saint-Jean, par la marque de 4 à 3 en prolongation.

Le capitaine Luke Patterson a été l’auteur du but gagnant. Philippe Collette, Noah Matulu et Preston Lounsbury ont complété la marque. Xavier Farrah a repoussé 12 des 15 rondelles dirigées vers lui.

L’espoir du Titan d’Acadie-Bathurst Matt McRae a réussi l’un des trois buts des Vitos (15-5-3).

Samedi, menés par Cam White (2-1) et Marco Martin (1-2), les Flyers ont aisément pris la mesure du Moose du Nord au compte de 7 à 3.

Brandon Cormier, Jack Martin, Preston Lounsbury et Luke Patterson ont été les autres buteurs des Flyers. Cooper Cormier et Philippe Collette ont été crédités de deux passes chacun.

Samuel LeBlanc était devant le filet des Flyers et n’a eu à composer qu’avec 15 lancers.

Pour le Moose (6-15-0), Logan Mallaley, Izach Poirier et Rayne Scott ont fait scintiller la lumière rouge. Niko Boudreau a fait face à une mitraille de 54 tirs.

Dans un duel présenté vendredi, les Caps de Fredericton (6-14-2) ont pris la mesure du Moose 3 à 2.

Colby Morin a marqué dans le camp victorieux. Anthony Savoie a réalisé 44 arrêts devant le filet du Moose.