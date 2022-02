Les Islanders de Charlottetown signent une huitième victoire d’affilée

De toute évidence, les Islanders de Charlottetown vont être très difficiles à battre d’ici la fin du calendrier. Même quand ils jouent un match couci-couça en défensive, les hommes de Jim Hulton trouvent une façon de gagner. Dimanche, devant 1451 partisans au Centre régional K.-C.-Irving, c’est un but de Michael Horth qui aura fait la différence dans un gain de 6 à 5 en fusillade face au Titan d’Acadie-Bathurst.

Les Islanders (26-7-2) signent ainsi une huitième victoire d’affilée, eux qui trônent en tête du classement général de la LHJMQ avec une avance de sept points devant leurs plus proches poursuivants, les Remparts de Québec (23-11-1).

Le Titan (18-11-4), quant à lui, voit sa séquence de gains consécutifs s’arrêter à quatre. L’équipe a toutefois trouvé moyen de récolter un point dans 11 de ses 12 derniers duels.

Dawson Stairs, Jakub Brabenec et William Trudeau ont complété leur journée de travail avec un but et une passe chacun. Lukas Cormier et Noah Laaouan ont également trouvé le fond du filet pour dans le camp prince-édouardien.

Xavier Simoneau et Patrick Guay ont obtenu deux passes chacun. Francesco Lapenna a été crédité du gain après avoir réalisé 21 arrêts.

Pour le Titan, Riley Kidney et Marc-André Gaudet ont été les meilleurs éléments à l’offensive. Kidney a enregistré deux buts et une passe, alors que Gaudet y est allé d’un filet et une mention d’aide, en plus de présenter un différentiel positif de +4. En voilà un qui continue de gagner des points en vue du prochain repêchage.

Miguel Tourigny (1-1) et Ben Allison ont été les autres buteurs du Titan.

À noter les deux passes de Bennett MacArthur.

Jan Bednar a fait face à 37 lancers devant la cage des locaux.

En bref… Xavier Simoneau a prolongé à 16 sa série de matchs consécutifs avec au moins un point. Il s’agit de la deuxième meilleure séquence du genre cette saison dans la LHJMQ… Bennett MacArthur et Hendrix Lapierre ont quant à eux obtenu au moins un point dans une 10e partie d’affilée. Miguel Tourigny a pour sa part réussi à s’inscrire à la marque dans un huitième match de suite… Le Titan est la seule équipe de la LHJMQ à compter sur trois joueurs dans le top-10 des meilleurs pointeurs. Il s’agit de Félix Lafrance (24-30=54, 5e), Riley Kidney (19-29=48, 7e) et Miguel Tourigny (21-25=46, 10e). Bennett MacArthur (21-18=39) occupent de son côté le 19e échelon…