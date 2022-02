Acadie-Chaleur: Tracadie et Dalhousie tentent de repartir la machine

De retour après une éclosion de COVID-19 qui a envoyé 14 membres de l’équipe en quarantaine, les Alpines de Tracadie veulent profiter du dernier week-end d’activités avant les séries éliminatoires pour retrouver leur touche offensive.

Et à écouter l’entraîneur-chef Martin Albert et le gardien Charles Austin, il est plus que temps que certains gros canons des Alpines (3-3-0) se mettent en marche.

«Il faut se réveiller à l’attaque, clame Austin. Nous ne pouvons pas seulement nous fier sur deux joueurs. Les autres doivent en donner plus. Notre avantage numérique nous fait également mal depuis le début de la saison.»

Les deux joueurs dont fait mention le vétéran gardien sont évidemment Marc-André LeCouffe et Lucien-Carl Sonier, auteurs respectivement de six et cinq buts depuis le début de la campagne. Ça représente 50% des buts marqués par les Alpines. Aucun club ne dépend autant de ses deux premiers buteurs dans la LHSAC.

«Nous n’avons pas la force de frappe offensive que nous avions avant et il faut donc travailler plus fort pour marquer nos buts, signale Albert. Il faut que les gars se mettent davantage la face dans le trafic. Nous avons un entraînement ce soir (mercredi) et je vais apporter des changements dans chacun de nos trios pour tenter de relancer l’offensive. J’espère que ça va aider certains de nos gros canons à débloquer.»

«Il faut que les gars créent davantage de choses à l’attaque. Notre échec-avant, par exemple, pourrait être mieux. Il y a aussi nos unités spéciales qui doivent débloquer. Contre les Acadiens, avant que les gars ne tombent au combat avec la COVID-19, nous avons bousillé un avantage numérique de cinq minutes où c’est l’autre équipe qui a eu les meilleures chances de marquer. Nous avons aussi donné deux buts en infériorité numérique. Nous devons garder les choses plus simples», révèle Martin Albert.

Les Alpines affrontent vendredi les Marchands de Shippagan-les-Îles (4-2-0) au Centre Rhéal-Cormier, puis vont accueillir les Mooseheads de Chaleur (0-5-2), dimanche, au Complexe S.-A.-Dionne.

«Nous voulons éviter de terminer au quatrième rang afin d’éviter d’avoir à disputer une série 3 de 5 contre Chaleur pour la quatrième et dernière place donnant accès aux séries. Nous visons le deuxième rang parce que ce sera important d’avoir l’avantage de la glace contre une autre équipe de la Péninsule acadienne», ajoute le pilote des Alpines.

À Dalhousie, les Maraudeurs (6-0-0), qui n’ont plus besoin que d’un maigre petit point pour assurer leur championnat de la saison régulière, espèrent surtout retrouver leur ère d’aller d’avant les Fêtes.

«Nous n’avons joué qu’un seul match depuis la reprise des activités et lors de cette partie contre Chaleur les gars ont surtout démontré qu’ils n’étaient pas tellement en forme, mentionne l’entraîneur-chef Luc Bernard. Nous avons perdu beaucoup de batailles pour le contrôle de la rondelle le long des bandes. Sans manquer de respect envers les autres équipes, je vois davantage nos parties de la fin de semaine comme des matchs préparatoires en vue des séries. Je veux voir les gars faire de nouveau les belles choses qu’ils faisaient avant Noël. Je veux également un effort de 60 minutes. Dans cette ligue, si tu te laisses aller deux ou trois minutes, tu finis par en payer le prix.»

L’attaquant Olivier Gendron, qui domine les buteurs du circuit avec six buts (le même nombre que LeCouffe des Alpines), croit de son côté que l’équipe se doit de faire plus attention aux petits détails qui font souvent la différence entre une victoire et une défaite.

«L’importance sur les petits détails est quelque chose que nous devons corriger, confie-t-il. Nous devons mieux jouer parce que ce ne sera pas facile de gagner un championnat. Même si nous n’avons pas encore perdu, il n’en demeure pas moins que nous avons plusieurs matchs serrés jusqu’ici.»

Les Maraudeurs devront par ailleurs se débrouiller dans la présence de plusieurs joueurs importants, à commencer par le capitaine Eric Mockler et le gardien numéro 1 Samuel Gendron. Blake Caplin et Jonathan Doucet (suspension) sont d’autres joueurs qui manquent à l’appel. C’est sans oublier Joey Bernard qui a récemment fait le saut dans le hockey professionnel.

Les Maraudeurs vont rendre visite aux Acadiens de Caraquet (3-2-2), vendredi au Colisée Léopold-Foulem, puis accueillir les Marchands samedi au Palais de glace Inch Arran.