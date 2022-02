CRH: Saint-Quentin et Haut-Madawaska se disputent le championnat de la saison

Déjà assurés d’un laissez-passer automatique pour les demi-finales, les Panthères du Haut-Madawaska (11-2-0) et les Castors de Saint-Quentin (10-2-1) tenteront en fin de semaine de déterminer qui va remporter le championnat de la saison régulière. Et comme aucun duel n’est prévu entre ces grands rivaux lors de leurs duels respectifs, on souhaite d’un côté comme de l’autre que les formations adversaires viendront leur donner un coup de main avec une victoire surprise.

C’est donc un week-end plus qu’intéressant qui s’annonce dans le Circuit régional de hockey, d’autant plus que le Thunder de Perth-Andover (6-7-0), le Dynamo de Kedgwick (5-5-2) et les As de Saint-Basile (4-6-3) sont présentement à égalité au troisième rang avec 12 points chacun.

Ajoutez à cela les Draveurs du Bas-Madawaska (3-8-1) qui, en cas de défaite des As dans leur dernière partie de la campagne, pourraient grimper au cinquième échelon en remportant leurs deux rencontres.

Selon l’attaquant des Panthères Danny Chiasson, le plus important pour la formation de Saint-François est de terminer sur une bonne note.

«Nous n’avons pas joué beaucoup de hockey dans le dernier mois et demi, dit-il. Nous devons retrouver la forme et la fin de semaine va nous servir à repartir la machine.»

Comme c’est le cas depuis bien des années déjà, les partisans du circuit, du moins plusieurs d’entre eux, voient une finale opposant les Panthères aux Castors. Danny Chiasson prévient qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

«Tout se joue sur la glace, affirme-t-il. Le Dynamo possède toute une équipe de hockey qui se compare très bien aux Panthères et aux Castors. Et le Thunder, lui, quand il a tous ses joueurs, a également un bon club. Même chose pour les As malgré leur jeunesse. Nous l’avons appris à nos dépens dans les dernières années, tout peut arriver en séries.»

Mais le fait demeure que depuis 2012-2013, à part la conquête des défunts Ambassadeurs de Saint-Jacques au printemps de 2015, les Castors ont été couronnés quatre fois et les Panthères à deux reprises.

«Je peux te confirmer que sur la glace, nous sommes deux équipes qui ne s’aiment pas trop. Et je dois leur lever mon chapeau, ils ont souvent mieux joué que nous en séries», révèle Chiasson.

L’ancien attaquant des Aigles Bleus de l’Université de Moncton va jusqu’à dire que les joueurs des Panthères ont en quelque sorte une dette envers leurs partisans et le village de Saint-François.

«Avec le noyau de joueurs que nous avons, nous sommes tous conscients que nous aurions dû donner plus que deux championnats à ce beau village. Nous avons la chance de jouer au sein d’une belle organisation avec des bénévoles extraordinaires et nous leur devons au moins un autre championnat», dit-il.

«Et puis il y a aussi le fait que les gars commencent à vieillir et c’est peut-être notre dernière chance de gagner avec le groupe en place», ajoute-t-il.

Deux matchs sont au programme vendredi, alors que Kedgwick reçoit ses voisins de Saint-Quentin, pendant que les Panthères reçoivent le Thunder.

Samedi, les Panthères, les Draveurs et les Castors accueilleront respectivement le Dynamo, le Thunder et les As.

Le Dynamo, avec un troisième match en autant de jours, aura l’occasion de conclure le calendrier régulier en recevant les Draveurs dimanche après-midi.

En bref… Le capitaine des Panthères Dean Ouellet tentera de remporter un troisième championnat des pointeurs consécutifs… L’as-marqueur des Castors Peter Boyd n’a plus besoin que d’un autre but pour atteindre la vingtaine. Il domine aisément le circuit à ce chapitre. Seulement trois autres joueurs, tous avec les Panthères, sont parvenus à atteindre le plateau des 10 buts cette saison, soit Alex Émond (13), Peter Trainor (11) et Ouellet (11)… Ouellet est évidemment le meilleur passeur du CRH avec 33 mentions d’aide, 16 de mieux que son coéquipier Émond, de même qu’Eddie Banville et Boyd des Castors qui en ont 17…