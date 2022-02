Geno Poirier va livrer un combat de MMA à Québec en février

Réseau Presse – IJL – Acadie Nouvelle

Geno Poirier, combattant de MMA (arts martiaux mixtes) originaire de Saint-Louis-de-Kent, livrera un combat amateur le 26 mars à Québec. Son but ultime: devenir un combattant professionnel de l’Ultimate Fighting Championship (UFC).

L’Acadien de 26 ans qui vit maintenant à Montréal sera opposé à Vasili Simeonidis. Ce gala est est présenté par Fighter, une ligue de combat amateur.

Geno Poirier fait du sport de combat depuis déjà plusieurs années. Il a commencé à faire de la lutte olympique à 14 ans. Dans ses meilleures années, il était considéré comme imbattable. D’ailleurs son frère cadet, Jeremy Poirier, s’est rendu en quarts-de-finale lors des championnats du monde de lutte olympique en octobre, à Oslo, en Norvège.

Tout en poursuivant la lutte, Geno Poirier a découvert le jiu-jitsu à l’âge de 21 ans. Il a eu l’occasion de compétitionner à un haut niveau dans ce sport. De ses 18 victoires, 14 l’ont été par soumission. Il est devenu ceinture mauve de cet art martial brésilien dérivé du jiu-jitsu japonais traditionnel et du judo.

Pour se développer, le combattant poursuit son apprentissage dans d’autres disciplines. «Ça fait un an et demi que je boxe», ajoute-t-il.

L’Acadien boxe chaque semaine afin d’être prêt pour le 26 mars.

Jusqu’à maintenant, il n’a livré qu’un seul combat dans le MMA. C’était le 4 décembre, et il a gagné par soumission au troisième round, contre Alexandre Pelletier.

Le combattant avoue que la pandémie a ralenti beaucoup de choses dans le sport de combat. «Ça faisait deux ans que je n’avais pas compétitionné», affirme Geno Poirier.

Selon ce dernier, ces combats sont considérés comme d’exhibition au Québec, car les combats MMA amateurs sont illégaux dans cette province.

Le combattant acadien dit s’entraîner sérieusement depuis environ un an et demi pour le MMA. Il peaufine actuellement la boxe, le jiu-jitsu et le kick-boxing. D’une journée à l’autre, son entraînement n’est jamais le même. Il avoue que ce n’est pas toujours à 100 %.

«Dépendant comment mon corps se sent», dit-il.

Typiquement, il s’entraîne deux fois par jour. Son premier entraînement de la journée est d’une durée de deux heures. La deuxième séance est d’une heure et demie. «Mais des fois ça change», ajoute-t-il.

Geno Poirier aimerait devenir professionnel. «Je veux me rendre à l’UFC, dit-il. Je vais me rendre au UFC», reprend-il.

L’Ultimate Fighting Championship (UFC) est une organisation américaine d’arts martiaux mixtes. Elle est actuellement reconnue comme la plus importante au monde dans ce sport de combat.