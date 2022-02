Un sport près de chez vous: le pickleball

Amusant. Accessible. Abordable. Amical. À en croire les adeptes du sport qui gagne en popularité, le pickleball se mérite des «A» sur toute la ligne.

Le sport est relativement nouveau. En moins de 10 ans, il a peuplé les gymnases et terrains extérieurs de la province entière. Cette croissance n’a été ralentie que par un certain coronavirus, comme le sport se pratique surtout dans les gymnases des écoles en hiver. En raison de la pandémie, il reste peu d’endroits où le pratiquer l’hiver.

Dans Kent, les joueurs peuvent se tourner vers le Centre Kent-Nord Impérial de Richibucto, qui offre jusqu’à 6 terrains sur son côté gymnase, trois fois par semaine.

«C’est une amie qui jouait qui m’en a parlé. J’ai essayé et puis “let’s go” je n’ai pas arrêté», explique Janice Thibodeau, récemment rencontrée sur place.

La résidente de Bouctouche originaire de Bathurst pratique régulièrement le sport depuis un an pour garder la forme.

«Il y a trois séances par semaine ici. J’essaie d’y être pour chaque séance. Avec les terrains extérieurs l’été, je peux jouer jusqu’à 5 fois par semaine, explique Mme Thibodeau derrière son masque pendant une pause».

«C’est un sport amusant, très facile à apprendre et facile à jouer. On rencontre plein de nouvelles personnes. Et ça fait un très bon “work-out” en même temps», explique-t-elle.

Linda Caissie et son mari Daniel, de Grande-Digue, n’hésitent pas à parcourir les 45 minutes qui les séparent de Richibucto pour pratiquer leur sport favori cet hiver.

«C’est mon frère qui m’a initié au sport il y a deux ans. C’est très intéressant physiquement. Pour des personnes de notre âge… je ne suis pas vieille vieille (rires), mais les sports comme le tennis sont un peu plus difficiles. Le pickleball nous convient mieux», explique Mme Caissie.

Pour son conjoint, c’est un sport amusant pour toutes les catégories d’âges – ce n’est pas un sport «de vieux». La composition de la douzaine de joueurs observée lors de notre passage à Richibucto lui donne effectivement raison.

«C’est un sport qui nous vient du sud des États-Unis, et des retraités nous ont ramené ça de Floride à Grande-Digue il y a environ sept ans, explique Daniel Caissie dans une conversation interrompue à quelques reprises par des balles hors jeu. À Bathurst, je crois qu’ils jouent depuis encore plus longtemps.»

«J’ai joué au badminton au secondaire puis un peu de tennis. Mais quand j’ai essayé le pickleball, j’ai trouvé ça très très spécial. Le jeu en simple est presque comme le tennis, mais le double est plus stratégique et très différent des autres sports de raquette. C’est une combinaison du ping-pong, du tennis et du badminton.»

«La beauté du pickleball, c’est intergénérationnel. Dans les tournois, on voit souvent des duos père-fils qui sont très compétitifs», illustre M. Caissie.

Janice Thibodeau de Bouctouche (native de Bathurst). – Acadie Nouvelle: Denis Savard Daniel Caissie de Grande-Digue. – Acadie Nouvelle: Denis Savard Daniel Caissie de Grande-Digue et Janice Thibodeau de Bouctouche (avant plan). – Acadie Nouvelle: Denis Savard

Plus d’installations permanentes

Pour le président de Pickleball NB, Alden Biggs, de Fredericton, la situation sanitaire démontre la nécessité de la mise en place de plus d’installations pour le pickleball à travers la province, pour pratiquer le sport à l’année.

Et il ne prêche pas pour sa personne, puisqu’il profite de terrains à l’année dans son village de retraite floridien où il passe les hivers. C’est plutôt la pluie qui l’empêchait de pratiquer son sport quotidien il y a une dizaine de jours, quand il s’est entretenu avec le journal par visioconférence, tout en jetant de temps en temps un regard mélancolique à l’extérieur.

«À peu près tout le monde peut être attiré par le pickleball. C’est absolument amusant dès les premiers coups de raquette, promet M. Biggs. C’est facile à apprendre pour les athlètes comme pour les gens qui cherchent à faire un peu d’exercice. L’essayer c’est l’adopter.»

«C’est aussi un jeu très social. Dès nos premières années à jouer, mon épouse et moi nous sommes faits plus d’amis que dans toute ma carrière témoigne l’ancien ingénieur électrique qui a fait carrière chez Énergie NB.

Au dernier compte avant la pandémie, les clubs de la province sous l’égide de Pickleball NB avaient un total d’environ 1200 membres. Ce nombre a chuté depuis l’arrivée du virus comme les occasions de jouer sont plus limitées. «On sait qu’il y a beaucoup plus de joueurs que ça, comme à Edmundston, qui ne sont pas encore comptés.»

«Au Canada, il y a 30 000 joueurs enregistrés, mais Pickleball Canada estime qu’il y aurait de 350 000 à 400 000 joueurs dans les faits. Ces gens jouent quelque part… où il y a des terrains de badminton. À un moment donné, il y avait plus de joueurs de pickleball ici que n’importe où au Canada.»

Si les effectifs ont diminué d’environ 20% dans les clubs du NB pendant la pandémie, c’est l’inverse qui s’est produit aux États-Unis où le sport a crû de 20% comme il y a davantage d’occasions de jouer à l’extérieur à l’année.

«Les clubs du NB varient d’une poignée de joueurs jusqu’à 200 membres au club de Fredericton. À Edmundston, on organise des ateliers et des formations sans avoir de club formel. Pickleball Canada offre d’ailleurs du soutien pour la formation de clubs.»

«Grâce à notre système national, un joueur peut s’inscrire comme membre sur le site de Pickleball Canada, et il devient automatiquement membre de Pickleball NB et de son club local.»

Depuis le retour à la Phase 2 nouvelle version, la plupart des clubs qui le pouvaient ont repris leurs activités. Les autres doivent attendre que les conseils scolaires leur redonnent un accès à leurs gymnases les soirs et fins de semaine.

«On n’a pas pu offrir de séances d’introduction depuis le début de la pandémie. On espère les reprendre bientôt», renseigne M. Biggs à propos du club de Fredericton, où il siège également comme président

«Le sport est tellement attrayant pour tellement de monde. Je crois que toute personne qui a pratiqué un sport devenu trop exigeant gravitera éventuellement vers le pickleball», prédit Alden Biggs.

Pour savoir où jouer, vous pouvez trouver un terrain et un club près de chez vous sur l’onglet dédié à cet effet du site de Pickleball NB.