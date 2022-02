Désormais âgé de 34 ans, Dean Ouellet continue de noircir la feuille de pointage à un train d’enfer. C’est avec une avance de huit points devant Peter Boyd, des Castors de Saint-Quentin, que l’attaquant des Panthères du Haut-Madawaska a remporté son troisième championnat des pointeurs consécutif. Ce n’est pas un hasard si l’équipe présente un dossier de 95 victoires contre seulement 20 défaites, dont trois en prolongation ou en fusillade, depuis qu’y est greffé en 2016-2017.

Ouellet a complété la campagne avec 53 points (12-41=53) en 15 duels, alors que Boyd a compilé 45 points (27-18) dans le même nombre de parties.

Le numéro 16 des Panthères totalise depuis son entrée dans le Circuit régional de hockey, séries éliminatoires incluses, un total de 122 buts, 326 passes et 448 points en 153 rencontres. Ça lui donne une moyenne de 2,93 points par partie.

«Ç’a été une autre belle saison, affirme Ouellet. J’essaie encore de m’améliorer et de trouver de nouvelles façons de faire des jeux. Je suis également chanceux. Cette saison, mes compagnons de trio étaient Alex Émond et Peter Trainor. J’aurais aimé avoir ces deux gars-là avec moi avec les Screaming Eagles dans le temps. Nous avons tellement développé une belle chimie.»

Les Panthères (13-2-0), à l’instar des Castors (12-2-1), profiteront maintenant d’une pause en attendant que les deux séries quart de finale soient complétées. Le Dynamo de Kedgwick (6-7-2) et les Draveurs du Bas-Madawaska (4-9-2) seront ainsi opposés dès ce week-end, de même que les As de Saint-Basile (4-7-4) et le Thunder de Perth-Andover (6-9-0).

«Honnêtement, je préférerais jouer que d’avoir cette pause, révèle Ouellet. Et je suis convaincu que les joueurs des Castors pensent la même chose. Quand nous allons reprendre l’action dans environ trois semaines, nous n’aurons alors disputé que trois matchs dans les trois derniers mois. Mais c’est la réalité de notre ligue cette année et nous allons l’accepter.»

Il n’empêche que les Panthères ont très hâte d’entamer les séries.

«Les gars sont très motivés cette année, dit-il. Je suis pas mal d’accord avec ce que Danny (Chiasson) a dit la semaine dernière, comme quoi nous aurions dû normalement gagner plus de championnats de série. C’est un sentiment que tous les gars ont. Les gars ont faim d’un autre titre et nous sommes excités.»

Dean Ouellet a par ailleurs tenu à souligner qu’il serait spécial pour John Nadeau de remporter un dernier championnat. Aujourd’hui âgé de 49 ans, Nadeau dispute sa 30e saison dans le CRH.

«John est toute une inspiration pour les gars, indique-t-il. En fait, je devrais plutôt dire John et Norbert Roy. Norbert est quand même âgé de 44 ans. Ce sont deux joueurs qui sont inspirants pour nous.»

Trois autres porte-couleurs des Panthères ont terminé parmi les 10 meilleurs pointeurs du CRH. Il s’agit d’Alex Émond (20-21=41, 3e), Peter Trainor (14-18=32, 4e) et Sébastien Bernier (9-13=22, 7e).

Les autres membres du top-10 sont Eddie Banville (4-19=23), Mathieu Haché (8-14=22) et Maxime Cayouette (8-12=20), des Castors, Samuel Gagnon (11-11=22), des Draveurs, et Adam Laite (10-10=20), du Thunder.