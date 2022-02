Parfois, il suffit d’une simple assiettée de spaghetti pour repartir la machine

Dimanche après-midi, quelques heures avant de se présenter au Complexe S.-A.-Dionne en vue du dernier match de la saison régulière face aux Mooseheads de Chaleur (0-6-2), Carl-André Devost s’est rappelé que plus jeune, à l’époque où il évoluait pour les Sénateurs de la Péninsule acadienne (bantam AAA) et les Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier (interscolaire), il livrait toujours ses meilleures performances quand il dévorait du spaghetti avant la partie.

La stratégie a fonctionné puisque, avec ses pâtes dans la panse, le numéro 44 des Alpines de Tracadie (4-4-0) s’est payé un festin de quatre buts et trois passes.

«Le spaghetti a fonctionné et j’ai l’impression que je vais en manger pas mal dans les prochaines semaines», s’est exclamé le vétéran de 31 ans en riant.

Il faut dire que l’exploit l’a non seulement libéré d’une longue et pénible léthargie à l’attaque, mais il lui a aussi permis de laisser derrière lui une collection de mésaventures qui en aurait découragé plus d’un.

«La saison avait été un fiasco jusque-là pour moi, dit-il. Dès le camp d’entraînement, j’ai eu le zona (éruptions cutanées). J’avais des bosses sur le ventre et dans le dos. Tu n’as pas idée à quel point ça fait mal. Le docteur m’a expliqué que c’était dû à une accumulation de fatigue. Et ce qui n’a pas aidé c’est que j’ai aussi eu la grippe et le rhume dans la même période.»

«Puis, à mon retour au jeu, je me suis fait ouvrir le visage par un coup de patin à moins d’un pouce de mon œil droit. C’est vraiment passé proche que je perde un œil. J’en ai été quitte pour neuf points de suture et une grosse prune dans la face. J’ai raté deux semaines de jeu», raconte le hockeyeur malchanceux, qui était encore loin de la fin de sa misère.

«À mon autre retour, j’ai reçu une rondelle sur la gorge et j’ai été incapable de parler pendant une semaine. Et quand enfin nous avons pu reprendre l’action au début de février, j’ai fait partie des 14 gars qui ont eu la COVID-19», confie-t-il.

«Je l’avoue, je me suis posé pas mal de questions à ce moment-là. Je me demandais jusqu’à quand j’allais endurer toutes ces malchances.»

Avec ses trois maigres mentions d’aide en cinq rencontres, Carl-André Devost s’est demandé s’il n’était pas temps pour lui d’accrocher ses patins. Puis, vendredi à Shippagan, un premier but lui a redonné espoir.

«Ce but m’a enlevé beaucoup de pression», mentionne-t-il.

Puis, une assiettée de spaghetti plus tard, le voilà qui termine la saison dans le top-10 des meilleurs pointeurs de la ligue (5-6=11), un point derrière son frère Yannick (3-9=12), lui-même auteur de quatre passes dimanche.

«Nous avons eu une saison de misère, Yannick et moi. Et pourtant, nous avons quand même trouvé une façon de terminer aux septième et huitième positions des compteurs. Il était temps après avoir laissé le trio à Marc-André (LeCouffe) ramasser la majorité des buts cette saison. Yannick et moi, nous savions qu’il était temps de se réveiller», indique Devost.

Carré d’as

Les Alpines se préparent maintenant à affronter dans une série 3 de 5 ces mêmes Mooseheads, afin de déterminer qui sera la quatrième équipe à se tailler une place dans le carré d’as. À noter que les Maraudeurs de Dalhousie (7-0-1), les Marchands de Shippagan-les-Îles (6-2-0) et les Acadiens de Caraquet (3-2-3) profitent tous d’un laissez-passer.

«C’est peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver, soutient Carl-André Devost. Dans les deux derniers mois, nous n’avons disputé que trois parties et nous n’avons eu que deux entraînements. Contre les Marchands, vendredi, c’était évident que nous mangions de structure. Les gars couraient partout sur la glace. Et comme nous revenions tous de la COVID-19, nous avions le souffle pas mal court.»

Devost estime que les Alpines, n’en déplaise à leurs détracteurs, ont encore les éléments pour tout rafler.

«Même si nous avons perdu des joueurs importants comme Kevin Landry, Martin McGraw et Daniel Basque, nous avons encore une bonne équipe avec Charles (Austin) devant les buts et une jeune brigade défensive en compagnie d’un excellent vétéran comme Christian (Brideau).

Et à l’attaque, je crois que si les trois trios peuvent se mettre à produire, tout est possible», note-t-il.

«Contre les Mooseheads, il faudra toutefois trouver une façon de mieux commencer. Ils ont pris les devants 2 à 0 avant que nous ne marquions un premier but. Nous jouons mieux quand nous patinons et travaillons pendant 60 minutes. Notre but est de gagner cette série rapidement, mais ça ne sera pas facile. Il n’y a pas de matchs faciles dans cette ligue», termine Carl-André Devost.

Le premier match aura lieu mercredi à Tracadie. Les deux formations se retrouveront samedi à l’aréna de Petit-Rocher, puis dimanche au domicile des Alpines. Si nécessaire, les 4e et 5e duels seront présentés les 1er et 2 mars, respectivement à Petit-Rocher et à Tracadie.

Le gagnant de cette série affrontera en demi-finale les Maraudeurs. L’autre demi-finale opposera les Acadiens aux Marchands.