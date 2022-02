La gardienne des Aigles Bleues brille devant son filet

La gardienne Audrey Berthiaume (2,23; ,912) a mené les Aigles Bleues (9-9-1) dans un retour au jeu parfait après une longue pause de confinement. Grâce à trois victoires d’affilée, elle a permis aux siennes de prendre leur erre d’aller.

C’est surtout les deux blanchissages lors des deux derniers matchs qui ont valu à la gardienne de Saint-Bruno au Québec le titre d’athlète féminine de la semaine de l’Université de Moncton.

«Quand on est revenu de la pause, on voulait vraiment aller chercher ces victoires. Il ne nous restait que 6 matchs à jouer. On veut un bon classement pour les séries», résume Audrey Berthiaume.

Les mauvaises langues vous diront que c’était contre les deux équipes en queue de peloton. Ce qui n’est pas faux. Mais selon Berthiaume, les équipes sont beaucoup plus proches les unes des autres que ne le montre le classement.

«Dans le fond, la ligue est tellement serrée que ça importe peu contre qui on joue. Il faut tout donner chaque soir. On sait qu’on est capable de battre n’importe quelle équipe dans cette ligue. Ça rend juste les matchs plus fun, soutient avec assurance Audrey Berthiaume. Les deux prochaines équipes sont juste derrière (St. Thomas 9-9-0) et devant nous (UPEI 11-5-2). C’est toujours des parties intéressantes à jouer.»

Course au classement

Puisqu’il s’agit d’une saison écourtée, les huit équipes du circuit pourront se faire les dents en séries éliminatoires, qui débuteront avec des quarts de finale. Qu’à cela ne tienne, la troupe de Marc-André Côté entend grimper le plus haut possible au classement d’ici là.

«On n’a pas le contrôle de ce que font les autres équipes, mais on a confiance qu’on peut gagner nos trois derniers matchs», explique l’étudiante de 4e année, qui comptera encore deux ans d’éligibilité comme elle entend poursuivre ses études en éducation l’an prochain.

Avec ces victoires qui s’enchaînent, l’atmosphère dans le vestiaire s’en trouve améliorée. «Tout le monde est de bonne heure. Ça fait changement… ça été “tough” en janvier quand on a arrêté les entraînements. Avec le retour de la compétition, tout le monde est concentré là-dessus, et on a du plaisir à jouer.»

Un rôle important

Audrey a la confiance de son entraîneur depuis sa première année avec les Aigles Bleues, quand il l’a désignée comme gardienne partante, rôle qu’elle prend très sérieusement. «C’est quelque chose qu’on apprend à gérer. J’occupe ce rôle depuis ma première année. Avec la maturité, on s’habitue à gérer la situation et c’est le fun en même temps d’avoir cette pression-là…»

Audrey donne beaucoup de crédit à ses défenseuses pour ses succès récents.

«Les filles bloquent beaucoup de tirs. Ça me facilite beaucoup la tâche quand elles gardent les tirs à l’extérieur.»

Avec les 16 tirs dirigés vers elle par les Mounties de Mount Allison (1-18-0) mercredi dernier, il semble que le défi était davantage de rester alerte que de bloquer du caoutchouc…