CRH: Anthony Parent est rapidement monté en grade à Kedgwick

Vous connaissez tous quelques histoires de jeunes hockeyeurs qui, en un rien de temps, ont sauté les étapes pour finalement se retrouver parmi l’élite dans une ligue pour adultes. Dans la Ligue nationale, Patrice Bergeron et David Perron sont deux beaux exemples, eux qui n’ont eu besoin que d’une seule saison dans la LHJMQ pour atteindre la meilleure ligue au monde. Dans le Circuit régional de hockey, il y a aussi un cas qui mérite qu’on s’y attarde. Il s’agit d’Anthony Parent du Dynamo de Kedgwick.

Le printemps dernier, la jeune recrue de 18 ans évoluait dans un circuit midget AA avec des gars provenant de l’école Marie-Gaétane de Kedgwick et de la polyvalente A.-J. Savoie de Saint-Quentin. En cinq parties, Parent a réussi selon ses dires aux environs de 25 points.

Il avait bien sûr l’option de joindre les rangs du Moose du Nord pour une troisième saison, mais en raison de la COVID-19 il a préféré jouer tout près de la maison.

N’empêche que le petit attaquant de 5 pieds 9 pouces et 170 livres a dû faire ses preuves avant de s’établir dans la formation régulière du Dynamo.

«Ça n’a pas été facile au début, affirme-t-il. En début de saison, je ne jouais pratiquement pas et je me suis même retrouvé dans les gradins pour un match. J’aurais pu abandonner, mais j’ai décidé de rester.»

Bien lui en pris puisqu’un changement d’entraîneur allait tout changer. Ce que Cole Caufield vit en ce moment sous la gouverne de Martin St-Louis avec le Canadien de Montréal, Anthony Parent a connu sensiblement la même chose avec l’arrivée de Dave Paquet à la barre du Dynamo (6-7-2).

«En raison de l’absence de plusieurs bons éléments à l’attaque, j’ai eu la chance de faire mes preuves dans un rôle offensif. Et plus ça allait et mieux je me sentais», dit-il.

Difficile de le contredire puisqu’il a terminé au premier rang des pointeurs du Dynamo avec une récolte de 16 points (7-9) en 14 duels. Il a également dominé l’équipe au chapitre des buts, des passes et des points en supériorité numérique. Il est enfin le seul joueur du Dynamo à avoir réussi un tour du chapeau cette saison.

«Jouer avec des hommes est complètement différent que dans le midget, mentionne-t-il. C’est surtout grâce à ma vitesse et le fait que je patine la tête haute que j’ai réussi à faire la transition.»

Avec le retour de plusieurs vétérans, dont Christopher Caissy et MacKenzie Brown, Parent ignore encore quel rôle il se verra confier dans les séries éliminatoires. Il est toutefois ouvert à toutes les possibilités. Il veut seulement jouer.

«Quand tout le monde est là, nous avons un très bon noyau de joueurs. Malheureusement, il nous a manqué la majorité du temps de quatre à cinq bons joueurs par partie pendant la saison. Là, tous les gars devraient être là. Notre grande force, c’est notre défensive avec les Patrick Huard, Michaël Morin, Trey Lewis, Elijah Francis et James Joseph Allison, en plus de notre gardien Daniel Vautour», ajoute Anthony Parent.

Les Draveurs fin prêts

Lors de sa ronde quart de finale qui débute vendredi à Kedgwick, le Dynamo aura à composer avec les Draveurs du Bas-Madawaska (4-9-2). Ces derniers ont d’ailleurs eu le dessus deux victoires contre une défaite en saison régulière. Les trois matchs ont cependant été très serrés et ça ne devrait pas changer en séries.

«Les gars sont prêts, soutient le vétéran des Draveurs Eric Roy, qui a été transformé en défenseur en début de saison. Ça devrait donner une série très serrée. Les deux clubs se ressemblent avec d’excellents gardiens, de bons défenseurs et trois trios capables de produire.»

Roy est l’un des cinq représentants de l’équipe, avec Jason Martin, Alexandre Violette, Samuel Gagnon et Paul Pelletier, qui ont pris part à la seule conquête du championnat des séries éliminatoires par les Draveurs en 2010-2011. À 38 ans, Roy aimerait bien sûr pouvoir soulever le précieux trophée une autre fois. Il refuse toutefois de parler des chances des Draveurs dans les prochaines semaines.

«Nous allons y aller une série à la fois. Commençons d’abord avec le Dynamo avant de penser aux autres équipes. Le Dynamo possède une très bonne équipe et il sera important pour nous de mettre de la pression sur leurs défenseurs. Il faudra aussi être patient et discipliné», précise le vétéran qui estime avoir encore quelques belles saisons devant lui.

Le deuxième match de cette série 4 de 7 sera présenté samedi à Saint-Léonard.