CRH: Perth-Andover entre en séries sans momentum

Le Thunder de Perth-Andover se veut une bien étrange bibitte cette saison dans le Circuit régional de hockey. Pendant le premier mois de la campagne, fort d’un dossier de six victoires et deux revers, un peu tout le monde disait de cette équipe qu’elle allait être à surveiller pendant les séries éliminatoires. Mais quand décembre est arrivé, beding bedang, le club s’est écroulé avec fracas en subissant sept revers d’affilée.

C’est donc une formation mortifiée, du moins psychologiquement, qui entame ce vendredi une série quart de finale contre les coriaces As de Saint-Basile (4-7-4). À noter qu’avant de perdre ses repères, le Thunder (6-9-0) a eu le temps de vaincre deux fois les As en début de saison par les marques de 7 à 6 en fusillade, puis 7 à 3. Les As ont cependant

Sans le dire ouvertement, le vétéran Brandon Parsons croit que l’excellent début de saison du Thunder a peut-être trompé les gens.

«Je n’irais pas jusqu’à dire que nous avons joué en-deçà des attentes, mentionne-t-il. Après tout, nous n’avons pas vraiment le même alignement que lors des dernières années. Remplacer des gars comme Lachlan MacIntosh et Mackenzie Brown s’est avéré difficile. Ceci dit, j’ai le sentiment que l’expérience acquise par nos jeunes joueurs va les aider à bien performer en séries.»

Le meilleur pointeur des As en saison régulière, Nick Jessome, semble d’ailleurs donner raison à Parsons.

«Oui c’est possible que leur série de sept défaites puisse les affecter, mais il ne faut pas oublier que les séries éliminatoires sont une autre saison. Tu effaces donc l’ardoise et tu recommences à zéro. Et en séries, tout peut arriver», souligne Jessome.

Selon Parsons, le Thunder devra jouer avec ses forces pour espérer passer à la ronde suivante.

«Ça devrait donner une bonne série. Les deux équipes ont plusieurs jeunes joueurs qui peuvent patiner et qui travaillent fort. Pour gagner, nous devrons cependant jouer comme nous en sommes capables. Il s’agit de garder la rondelle dans le fond de leur zone et de les épuiser. Il faudra aussi nous assurer de ne pas donner trop d’espace à (Kevin) Gagné. C’est le genre de gars qui peut changer un match en peu de temps», signale Parsons.

Une couverture étroite à l’endroit de Gagné pourrait toutefois jouer à l’avantage des As, croit Jessome.

«C’est sûr que ça pourrait jouer en notre faveur. Si le Thunder décide de concentrer ses efforts sur Kevin, nous avons plusieurs autres gars qui sont capables de leur faire mal», révèle Jessome.

«Pour nous, le plus important sera de jouer avec discipline et de garder les choses simples. Quand nous nous éloignons de ça, c’est alors que nous avons de la misère. Le hockey est un sport d’équipe et il faut éviter le jeu individuel», ajoute Nick Jessome.

Le premier duel de la série 4 de 7 sera présenté vendredi à l’aréna de Saint-Basile. Les deux formations se retrouveront samedi au River Valley Civic Centre.