LHM: Enfin en santé, les Tigres affûtent leurs griffes

Avec trois matchs en main à jouer en autant de jours dans le circuit de la LHM, les Tigres de Campbellton (14-6-4) auront vite fait d’oublier leur période de prolongation COVID, après que plusieurs joueurs ont été atteints la semaine dernière.

En raison d’un calendrier déjà serré à cause des deux mois de pause qui l’ont précédé, les félins rattraperont le temps perdu avec trois rencontres d’ici dimanche, soit contre les Rapides de Grand-Sault (11-18-1) vendredi soir à la maison, avant de prendre la route samedi contre les Red Wings de Fredericton (16-7-2), puis de se diriger vers Amherst dimanche pour affronter les Ramblers (17-10-4).

En fait, si on ajoute les 3 prochaines parties, les Tigres joueront 6 matchs en 9 jours.

Même si le premier match semble plus facile, la troupe de Charles LeBlanc n’entend pas les prendre à la légère.

«On a eu une grosse semaine d’entraînements. On a beaucoup travaillé les unités spéciales. Nous sommes prêts pour les trois matchs en fin de semaine et nous serons prêts pour les trois de la semaine prochaine», explique le joueur de centre Jordan Brière (16-26=42 en 24 parties), qui mène son équipe au tableau des points.

Dans les circonstances, la profondeur de l’équipe compte pour beaucoup.

«Les quatre trios de notre équipe sont très importants. Le temps de glace va être réparti également. Il faut prendre soin de notre corps, car une série de matchs comme ça, c’est très éprouvant physiquement.»

Heureusement pour leurs partisans, le virus est passé et tous les absents et blessés ont repris leur place.

«Ça fait du bien que tout le monde soit de retour. Depuis le début de l’année, on joue avec des joueurs blessés. On jouait souvent à court d’hommes, donc ça va faire du bien d’avoir un alignement complet.»

Jordan Brière a confiance que l’équipe peut gagner tous ses matchs du week-end et remonter au classement.

«Je pense qu’on peut remporter les trois matchs. On vise de finir le plus haut au classement possible. Mais il ne faut pas négliger Grand-Sault (9 points de retard). Ni Fredericton: on est en compétition avec eux. On ne peut pas se permettre de perdre ces matchs.»

L’occasion de briller

Le quatrième pointeur au classement de la ligue, avec une moyenne de 1,75 point par match, connaît enfin la gloire après des années de vaches maigres dans le majeur. Comme bien des joueurs victimes des circonstances, plusieurs jeunes talents n’obtiennent pas le temps de glace pour se faire valoir, voire d’améliorer leur jeu.

L’automne dernier, l’Abitibien a enfin trouvé la place pour faire briller son talent, dans le Restigouche.

«Les entraîneurs et le personnel m’ont vraiment fait un bel accueil, relate avec enthousiasme le jeune athlète. Et ça va très bien avec mes compagnons de trio Ludovic Harrisson (10-19=29) et Justin David (5-6=11). Les points c’est autre chose, dit-il modestement, mais ils m’aident vraiment à contribuer à l’équipe.»

Une saison à la fois

Joueur de 21 ans, Jordan est trop concentré sur sa saison actuelle pour penser à son futur dans le hockey. Mais cela ne l’empêche pas d’être à l’écoute d’offres.

«Il y a quelques universités qui m’ont approché. Ça pourrait m’intéresser. Ou peut-être que le hockey professionnel en Europe, ça pourrait être le fun.»

C’est une réflexion pour une autre occasion.