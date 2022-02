Encore Lafrance qui fait la différence

Félix Lafrance est vraiment devenu l’homme des grandes occasions chez le Titan d’Acadie-Bathurst. Le numéro 71 a enfilé samedi soir son troisième but vainqueur en seulement huit duel depuis son acquisition, quand son équipe l’a emporté 3 à 2 en prolongation devant les Sea Dogs de Saint-Jean.

Lafrance domine la LHJMQ à ce chapitre avec sept buts gagnants jusqu’ici cette saison. C’est un but de mieux que trois joueurs, dont l’Acadien Lukas Cormier, des Islanders de Charlottetown.

À noter que plus tôt dans la partie, Lafrance a été frustré sur un tir de pénalité par le gardien des Sea Dogs (21-15-4) Thomas Couture.

Le Titan (22-11-4) prolonge ainsi à neuf sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un point au classement. En fait, la troupe de Jason Clarke a enregistré 17 points sur une possibilité de 18 lors de ces neuf rencontres.

Bennett MacArthur, qui effectuait un retour au jeu après avoir dû passer au travers d’une quarantaine en raison de la COVID-19, a réussi les deux premiers buts du Titan.

Hendrix Lapierre, qui remplace Logan Chisholm (blessé) à titre de capitaine, a obtenu une mention d’aide, ce qui lui a permis du même coup d’obtenir au moins un point dans un 14e match d’affilée. Il s’agit de la troisième meilleure séquence du genre cette saison dans la LHJMQ. La fiche de Lapierre lors de ses 14 derniers duels est de 12 buts et 15 passes pour 27 points.

Miguël Tourigny a lui aussi poursuivi sa série de matchs avec au moins un point. Sa mention d’aide sur le deuxième but de MacArthur fait

en sorte qu’il a maintenant noirci la feuille de pointage pour une 12e partie d’affilée.

Tourigny, qui domine tous les défenseurs de la LHJMQ au niveau des points avec 54 (21-33), a enregistré 21 points, dont quatre buts, depuis qu’il a démarré sa séquence.

Jan Bednar a réalisé 28 arrêts pour empocher le gain. À l’autre bout, Thomas Couture a fait face à 29 lancers.

William Dufour, qui a de plus vu Bednar le priver d’un but sur un tir de punition à mi-chemin en troisième, et Philippe Daoust ont réussi les buts des Sea Dogs.

Le Titan était privé de six joueurs pour cette rencontre, dont le blessé Chisholm. Cole Higgins, renvoyé à la maison par l’équipe, Jacob Melanson, Ty Higgins, Dylan Andrews et Cameron MacLean manquaient aussi à l’appel. Cole Young et Philippe Collette ont été rappelés pour le match.

En bref… Bennett MacArthur n’a plus besoin que de cinq points pour atteindre le cap des 100 points en carrière. Pas si mal pour un bonhomme qui n’a disputé que 92 parties jusqu’ici… Le Titan reprendra l’action mardi en rendant visite aux Voltigeurs de Drummondville et Lane Hinkley. L’équipe poursuivra ensuite son séjour en sol québécois en visitant les Olympiques de Gatineau (jeudi), les Huskies de Rouyn-Noranda (samedi) et les Foreurs de Val-d’Or (dimanche)…