Quatre buts pour Dufour

William Dufour a inscrit ses 32e, 33e, 34e et 35e buts de la saison et les Sea Dogs de Saint-Jean n’ont fait qu’une bouchée des Wildcats de Moncton au compte de 8 à 1, dimanche, au Centre Avenir.

Grâce à ce gain convaincant, les Sea Dogs (22-15-4) rejoignent le Titan d’Acadie-Bathurst (22-11-4) et les Mooseheads de Halifax (23-15-2) au troisième rang de la très compétitive Association Est avec 48 points.

Outre Dufour, Raivis Kristians Ansons, Vincent Sévigny, Cam MacDonald et Jérémie Poirier ont réussi à faire bouger les cordages.

Philippe Daoust a été crédité de trois passes. Notons les deux mentions d’aide obtenues par Riley Bezeau, William Villeneuve et Brady Burns.

Vincent Labelle a été l’unique buteur des Wildcats (19-14-5) qui ont été dominé 51-20 au chapitre des tirs au but.

Yoan Loshing et Brooklyn Kalmikov, qui ont tous deux obtenu une mention d’aide sur le but de Labelle, ont pour leur part prolongé respectivement à neuf et huit leur séquence de rencontres consécutives avec au moins un point.

Dans la défaite, Jonathan Lemieux a bloqué 43 rondelles. Thomas Couture n’a eu qu’à effectuer 19 arrêts pour signer la victoire.