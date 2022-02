Félix Lafrance rapporte déjà gros au Titan

Peu importe le niveau de jeu dans lequel évolue le joueur, ce dernier est toujours envahi d’un immense bonheur quand il marque le but vainqueur. Imaginez ce qui arrive dans la tête d’un gars qui réussit l’exploit dans trois matchs consécutifs. C’est exactement ce que vient de réaliser Félix Lafrance, le numéro 71 du Titan d’Acadie-Bathurst (22-11-4).

L’exploit n’est pas banal. Dans toute l’histoire de l’équipe, Thomas Beauregard est le seul qui soit parvenu à en faire autant.

Lors d’une séquence de trois gains consécutifs, du 8 au 12 novembre 2006, Beauregard avait non seulement marqué chaque fois le but vainqueur, mais il avait aussi totalisé huit filets et une mention d’aide pour trois points. Pas étonnant qu’il a arrêté le compteur à 71 buts cette saison-là.

Lafrance, lui, connaît assurément ses meilleurs moments avec l’équipe. Après des débuts modestes, où il s’est contenté de quatre points autant de parties (1-3), le sympathique Eustachois a embrayé en deuxième vitesse avec une récolte de cinq buts et quatre passes pour neuf points.

Joint dans l’autobus menant l’équipe à Drummondville, lundi, Lafrance s’est dit honoré de voir son nom associé à Beauregard, ainsi que quelques autres légendes qui ont réussi l’exploit au fil des années, dont Mario Lemieux, Pat LaFontaine et René Corbet. Le dernier en date est Alex Barré-Boulet, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, en novembre 2017.

Ceci dit, Sidney Crosby et Guy Rouleau ont fait encore mieux avec chacun une séquence de quatre parties consécutives où ils ont été l’auteur du but gagnant. Le record, quant à lui, appartient à un certain Michel Archambault. Du 26 octobre au 2 novembre 1969, Archambault, alors avec les Rangers de Drummondville, s’était permis cinq buts vainqueurs consécutifs.

«C’est vraiment plaisant d’apprendre ça, affirme Lafrance. En même temps, je ne suis que le gars qui a eu la chance de marquer le but. Derrière ces buts, il y a eu du travail. Il y a eu des belles passes, ou encore une mise en jeu remportée par (Thomas) Belgarde.»

«Je savais que j’allais avoir besoin d’une période d’adaptation quand je suis arrivé ici. C’est souvent ce qui arrive quand tu te retrouves avec des nouveaux coéquipiers, un nouvel entraîneur et un autre environnement. Mais là, je me sens de plus en plus à l’aise», mentionne celui qui domine évidemment la LHJMQ au chapitre des buts gagnants avec sept.

Lafrance est d’autant plus fier que les deux dernières victoires ont été enregistrées contre deux puissances, soit les Islanders de Charlottetown (28-8-3) et les Sea Dogs de Saint-Jean (22-15-4).

«C’est un beau message que nous venons de passer à travers la ligue. Nous avons démontré que nous sommes sérieux dans notre intention de gagner la coupe. De battre coup sur coup Charlottetown et Saint-Jean, ça donne aussi beaucoup de confiance. En plus, nous avons réussi ces deux victoires alors qu’il nous manquait plusieurs bons éléments», raconte Lafrance.

Ses huit premiers matchs avec le Titan lui ont également permis d’apprendre qu’il y avait de sacrés bons joueurs de hockey dans les Maritimes. En raison de la pandémie, il n’avait pas tellement eu la chance de les voir à l’œuvre depuis deux ans. Du lot, Bennett MacArthur en est un qui l’impressionne au plus haut point.

«C’est un vrai marqueur ce gars-là, dit-il. J’ai beau avoir plus de buts que lui, j’aimerais beaucoup avoir son lancer. Quel tir sur réception il possède. Et en plus il a raté plusieurs parties. Avec Bennett et Jacob (Melanson), Riley (Kidney) et Hendrix (Lapierre), nous avons plusieurs gars qui peuvent marquer régulièrement. Chaque soir, c’est un trio différent qui peut sortir du lot», mentionne Lafrance.

Le directeur général Sylvain Couturier a par ailleurs fait savoir que les quatre joueurs qui ont raté la rencontre de samedi en raison de la COVID-19, Jacob Melanson, Ty Higgins, Dylan Andrews et Cameron MacLean étaient tous du voyage de quatre matchs au Québec.

«Ils ont tous terminé leur quarantaine et ils sont dans l’autobus qui est en route vers Drummondville, indique Couturier, lorsque joint en début d’après-midi lundi. Et pour ne pas prendre de chance, nous avons aussi rappelé Kency Pierre-Noël qui va aller rejoindre les gars à Drummondville. Il ne jouera pas tous les matchs, mais il devrait en disputer au moins une, peut-être même deux.»

En 32 duels avec les Rangers de Montréal-Est dans la Ligue junior AAA du Québec, Pierre-Noël montre un dossier de 12 buts et 17 passes pour 29 points. L’attaquant de 17 ans avait d’ailleurs laissé une belle impression au dernier camp d’entraînement.

Le Titan affronte les Voltigeurs (18-14-8), mardi soir, puis poursuivra son voyage en visitant les Olympiques de Gatineau (25-9-6), jeudi, les Huskies de Rouyn-Noranda (15-22-3), samedi, et les Foreurs de Val-d’Or (15-20-4), dimanche.