Hockey masculin: les Aigles Bleus peinent toujours à prendre leur envol

Judées Vallée ne cache pas sa déception. Le pilote de l’équipe de hockey masculine de l’Université de Moncton cherche toujours l’étincelle qui fera exploser l’équipe avant le début des séries éliminatoires.

«On avait des blessures, mais on n’a plus cette excuse, illustre l’entraîneur-chef du Bleu et Or à propos des défaites du week-end, dont la 7e d’affilée. On a joué “ordinaire”.»

«On a beaucoup de difficultés depuis le début à marquer des buts. Quand on tire de l’arrière en début de match, c’est très difficile de se remettre dedans. C’est dur sur le mental… il faut bûcher encore plus fort.»

«On a un processus à respecter. On sort souvent du moule pour jouer les sauveurs, mais ça ne donne rien. Ce sont des matchs de séries et des matchs de séries, ça repose sur les détails. Il faut s’arrêter à bien faire les choses.»

Même la malchance semble s’être acharnée sur eux.

«On a bien commencé le match (défaite de 6 à 3 contre Acadia samedi), mais en deuxième, tout nous est arrivé, mais jamais à notre avantage. À un moment donné, ça devient très difficile mentalement. Présentement, la grosse bagarre est mentale.»

Judes Vallée en a connu d’autres équipes dans des passes difficiles, mais c’est aussi aux joueurs de se reprendre en main.

«À un moment donné, ça tombe aussi entre les mains des joueurs. Je peux en faire un boutte, mais je ne suis pas sur la glace.»

Les difficultés en début de saison ne sont pas étrangères à la situation délicate où se trouvent les Aigles, mais pour Judées Vallée, cette excuse n’est plus valide.

«On s’est creusé une tombe en début d’année avec les blessures. Mais quand tout le monde est revenu au jeu, on s’est rendu compte qu’on n’avait pas joué ensemble. Il y a un manque de cohésion et un manque d’exécution. Il faut une plus grande implication physique. Si on joue plus physique, l’adversaire aura plus de peine à nous battre.»

Avec deux matchs en main – contre les Tigers de l’université Dalhousie (11-9-1) et X-men de l’université Saint-François-Xavier (16-5-1) vendredi et samedi – les Aigles peuvent toujours espérer se hisser en 6e place au classement avant la fin des activités de la saison régulière.

«Ce sont des matchs de séries et on doit les jouer comme des matchs de séries: un “shift” à la fois. Présentement, on ne joue pas comme dans les séries, estime Vallée. Ça prend un effort constant plus élevé et une implication plus soutenue physiquement de tous nos joueurs.»

Heureusement pour la troupe acadienne, Sport universitaire atlantique (SUA) a confirmé qu’il y aura un match éliminatoire entre les 6e et 7e places, pour savoir qui des Axemen de l’université Acadia (7-13-1) et de l’U de M se méritera une place dans les séries. Tout n’est donc pas perdu.

«On a des occasions en fin de semaine pour se préparer pour le match final (contre Acadia) pour faire les séries. On n’est qu’à quatre victoires de la 6e place (Huskies de Saint Mary’s 9-11-2 à 20 pts) où on n’aurait pas ce souci. Mais les victoires ne sont pas là…»

Ce sont ces mêmes Axemen qui ont donné une correction aux Aigles samedi en enfilant cinq buts d’affilée en deuxième période, après avoir permis à Denis Toner de donner une mince avance d’un but en première période aux Aigles.

L’entraîneur assure qu’ils tireront le maximum de leçons de cette défaite.

«On a pris des notes et on a visionné le match dimanche (rires). Tout est déjà sorti de là.»

Mais il refuse d’en dire davantage sur la préparation de l’équipe pour ce possible match ultime, question de ne pas vendre la mèche à l’adversaire de Wolfville.

En bref…

Le match de samedi marquait le 100e match de Vincent Deslauriers (3-10=13) dans l’uniforme des Aigles Bleus. Avec les pauses forcées par la COVID, c’est un exploit en soi. Bravo Vincent!…