Hockey senior: Tracadie tentera d’éliminer Chaleur mardi

Le travail. N’importe quel entraîneur vous dira que sans un effort constant les chances de gagner sont théoriquement réduites de beaucoup. Dimanche soir, les Alpines de Tracadie ont justement prouvé que la théorie tient la route. Ils ont dominé les Mooseheads de Chaleur dans tous les départements, ils l’ont emporté 7 à 0 et ont du même coup pris les devants 2-1 dans cette série quart de finale 3 de 5 de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

Convaincants, les hommes de Martin Albert l’ont été. L’entraîneur a d’ailleurs tenu à souligner à grands traits le changement qui s’est opéré dans l’équipe.

«Je crois que les gars ont enfin compris le message. Ils ont compris que nous faisions trop souvent dans la dentelle en y allant régulièrement d’une passe de trop. En gardant le jeu simple et en travaillant fort pour marquer des buts, ça rapporte bien plus», affirme le pilote.

Selon Albert, la différence entre les Alpines de dimanche et lors des deux premiers duels de la série sont probants.

«Nous n’avons travaillé que pendant 20 minutes lors des deux premières parties. Dans le premier match, nous avons juste été chanceux de prendre un coussin de trois buts en première période pour finalement l’emporter 7 à 6. Parce que les Mooseheads nous ont carrément dominés dans les deux derniers vingts avec 27 lancers contre six pour nous», raconte l’entraîneur.

«Et samedi, à Petit-Rocher, les Mooseheads nous ont dominés 24-7 au chapitre des tirs au but. Ce n’est qu’en troisième que les gars se sont réveillés, puis en prolongation. D’ailleurs, nous avons même frappé six poteaux en prolongation», souligne Martin Albert.

Pour le troisième duel de la série, Albert avait choisi d’apporter un changement au sein du troisième trio.

Son flair ne l’a pas trompé puisque le défenseur Michaël Savoie, invité à se joindre à Marc Losier et Jesse Brideau, a terminé la rencontre avec deux buts et une passe.

Losier et Brideau, eux, ont contribué un but et trois mentions d’aide chacun. Nicholas Richard, Marc-André LeCouffe et Yannick Devost ont complété la marque.

Charles Austin a de son côté été parfait devant son filet pour signer le jeu blanc.

«Notre troisième trio a marqué quatre buts et ç’a fait une grande différence, confie Albert. En fait, nos trois trios ont très bien joué. Les deux premiers ont surtout réussi à contrer leur grosse première ligne composée de (Morgan) Nicolas, (Riley) Scott et (Pier-Luc) Ouellette.»

Dans le camp des Mooseheads, le vétéran Sébastien Arseneau estime que l’équipe n’a pas encore dit son dernier mot.

Les retours de l’attaquant Bruce Hornbrook et du défenseur Pascal Chiasson devraient grandement aider les Mooseheads. On espère également que le capitaine Shawn Doucet, handicapé par des maux de dos, pourra reprendre l’action.

«Il faudra cependant que les gars se présentent dans le vestiaire de la bonne façon. Il faut que les gars soient prêts pour ce match. Ça n’a pas été le cas dimanche soir à Tracadie. Nous n’avons pas affiché la même intensité que samedi. Et nous ne pouvons pas utiliser la fatigue comme excuse, parce que les Alpines ont également joué samedi», indique Arseneau.

«C’est comme si nous avions perdu notre appétit après la victoire de samedi en prolongation. Demain soir (mardi), il faudra s’assurer de gagner nos batailles à un contre un dans les coins. Il faudra aussi s’assurer d’être plus responsable en zone défensive. Et quand je dis ça, ça inclut aussi les attaquants. Tu ne peux pas te permettre d’accorder autant de buts (15 buts en trois matchs), surtout en séries éliminatoires», note Arseneau.

Évidemment, les Alpines n’ont pas l’intention de laisser les Mooseheads retrouver leur momentum. Le plan de match est d’en terminer au plus vite.

«Nous voulons en terminer dès mardi soir. Nous ne voulons rien savoir de revenir à la maison disputer un cinquième match. Dans un match décisif, tout peut arriver. Quand je pense qu’avec un peu de chance, la série serait déjà terminée. Samedi, il n’aurait suffi qu’un seul de nos six poteaux entre dans le filet», révèle Martin Albert.

Si un cinquième duel s’avère nécessaire, il aura lieu mercredi soir au Complexe S.-A.-Dionne.

Le gagnant de cette série affrontera en demi-finale les champions de la saison régulière, les Maraudeurs de Dalhousie. L’autre demi-finale opposera les Acadiens de Caraquet aux Marchands de Shippagan-les-Îles. Le calendrier de ces deux séries devrait être dévoilé sous peu.