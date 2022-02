Il y a un peu d’Acadie dans la médaille d’or d’Équipe Canada

Serge LeBlanc avait déjà une grosse valise pleine de souvenirs avant même la présentation du récent tournoi olympique, où il officiait à titre de préposé à l’équipement de la formation féminine canadienne de hockey. Aujourd’hui, ça prend quasiment un ferry-boat pour traîner tous les vestiges de ses expériences internationales.

Sa dernière croisade, qui lui a permis d’ajouter deux médailles d’or à sa spectaculaire collection, aura duré sept longs mois. De son propre aveu, LeBlanc avait besoin d’une pause. En fait, il avait surtout hâte de retrouver les siens.

Dimanche, il a pris le temps de discuter de son aventure à Pékin entre deux activités familiales. En matinée, il a vu son fils Simon disputer une belle demi-finale au tournoi de hockey de Dieppe chez les moins de 11 ans. Les Flames de Kent-Sud, l’équipe de son fils, se sont finalement inclinés 2 à 1 face aux représentants du Restigouche. En après-midi, il est allé encourager sa fille Mylene à Moncton. Cette dernière évolue au niveau compétitif à la ringuette chez les moins de 14 ans.

«Comme tu peux voir, je ne me suis pas sauvé des arénas», lance en riant l’homme de Sainte-Marie-de-Kent.

«Je viens de vivre une très belle expérience, confie-t-il au sujet des Jeux olympiques. Même si mon travail ne change pas trop de match en match, cette médaille d’or rend les choses pas mal plus différentes qu’après la médaille d’argent il y a quatre ans. C’est surtout la réaction des gens qui est différente. Ça rend l’expérience encore plus plaisante.»

Cette médaille d’or, jure-t-il, Serge LeBlanc la savait déjà sienne dès l’arrivée de l’équipe à Pékin.

«Nous sommes arrivés à l’aréna à six heures le matin et la première chose que j’ai fait c’est d’aller voir le banc des joueurs afin de me faire une idée où j’allais m’installer. C’est à ce moment-là que j’ai su que c’était ici que ça allait se passer, que nous allions enfin ramener l’or au pays après huit ans d’attente», raconte l’Acadien.

«Cette victoire à Pékin, ç’a été un véritable travail d’équipe. Nous avons commencé à nous préparer dès notre défaite en finale à PyeongChang en 2018. Nous savions alors qu’il y avait des choses que nous devions changer dans la culture de l’équipe. Nous avons travaillé pour créer un environnement différent et c’est ce qui nous a mené à la victoire. Juste pour te donner une idée du changement de culture, nous avons disputé une partie contre les Russes avec nos masques. Tu n’as pas entendu une seule plainte de la part des filles. Elles étaient toutes en mission. Ce tournoi, nous méritions de le gagner», révèle LeBlanc.

Serge LeBlanc en compagnie de Marie-Philip Poulin, en 2020. – Gracieuseté

Pendant que les filles célébraient sur la glace, Serge LeBlanc a même eu le réflexe d’organiser un «FaceTime» avec sa famille.

«J’ai sorti mon cellulaire de ma poche et j’ai fait en sorte de partager ma joie avec ma femme et mes enfants. Je voulais qu’ils voient à quel point j’étais fier de ma famille et de ma région», poursuit celui qui n’a toujours pas décidé s’il allait continuer de graviter autour de l’équipe nationale féminine.

«On peut dire que je suis actuellement en période de réflexion. Je tente d’abord de savoir si j’ai le goût de continuer. Après tout, je n’ai que 44 ans. Cependant, je dois aussi discuter de tout ça avec ma famille et avec mon employeur (Université de Moncton). Et si jamais je décide que c’est la fin, je serai satisfait de ce que j’ai accompli. Après tout, tu ne peux pas terminer sur une meilleure note qu’une médaille d’or olympique», souligne-t-il avec justesse.

«C’est déjà assuré que je ne prendrai pas part au Championnat mondial qui aura lieu au Danemark en août. Je n’ai cependant pas encore pris ma décision quant à une éventuelle participation au Mondial de 2023 qui sera présenté au Canada. Nous verrons en temps et lieu. Disons que j’y pense», mentionne-t-il.

Serge LeBlanc complétera son contrat avec Hockey Canada en prenant part des réunions visant à faire le bilan de la dernière année de l’équipe nationale.

«Nous discutons de ce qui a bien été et de ce qui a moins bien fonctionné. Pour tout dire, nous sommes déjà en train de préparer les quatre prochaines années», dit-il en riant.

En bref… Serge LeBlanc dit avoir croisé plusieurs anciens joueurs des Wildcats de Moncton pendant son séjour à Pékin. «J’ai eu une belle conversation avec Marek Hrivik, qui a remporté la médaille de bronze avec la Slovaquie. J’ai également eu la chance de croiser Brandon Gormley, Mark Barberio et Jason Demers qui ont joué pour le Canada. Malheureusement, je n’ai pas vu Martins Karsums parce qu’il a eu la COVID-19 et qu’il n’a pu représenter son pays (Lettonie)», révèle LeBlanc… LeBlanc participera à un gala en juin à Niagara Falls, où tous les membres de l’équipe nationale féminine se verront remettre leurs bagues du Championnat mondial et des Jeux olympiques… LeBlanc totalise maintenant 112 matchs internationaux. Et lors de ces 112 rencontres, la fiche des formations canadiennes, garçons ou filles, a été de 83 victoires, 26 défaites et trois verdicts nuls…

Poulin, la meilleure

Serge LeBlanc n’en démord pas, malgré tout le respect qu’il doit à la grande Hayley Wickenheiser, il estime que Marie-Philip Poulin est la meilleure joueuse dans l’histoire du hockey canadien.

À Pékin, Poulin a enregistré pas moins de 17 points, dont six buts, en seulement sept rencontres. Elle a évidemment été choisie au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi en compagnie de ses coéquipières Sarah Nurse, Brianne Jenner et Claire Thompson.

«Ça fait cinq ans que je la vois aller et ce que j’ai vu à Pékin est sans l’ombre d’un doute le meilleur hockey que je l’ai vu jouer. Il y a zéro doute dans mon esprit. À Pékin, elle était dans un autre monde à comparer avec les autres joueuses du tournoi», affirme-t-il.

«Elle fait tellement de bonnes choses sur la glace. J’aime particulièrement le fait qu’elle n’est pas une joueuse égoïste. Elle aime bien faire paraître ses coéquipières en leur faisant de belles passes. Et pourtant, elle possède tout un tir. Marie-Philip a un lancer des ligues majeures», assure le préposé à l’équipement de Sainte-Marie-de-Kent.

«J’espère maintenant que cette médaille d’or va permettre à ces filles de jouer dans une véritable ligue professionnelle comme elles le méritent. Des joueuses comme Marie-Philip, Nurse, Jenner et Thompson font rêver les plus jeunes filles avec leurs exploits. Je suis convaincu que si on donne la chance aux filles d’avoir leur ligue, ça va fonctionner. Tu n’as qu’à regarder ce qu’ont été les cotes d’écoute pour les matchs de l’équipe pendant les Jeux olympiques. Les parties étaient pourtant présentées à des heures impossibles», note-t-il. – RL