Jeffrey Viel ne recule devant personne… même pas Zdeno Chara

Jeffrey Viel n’a peur de personne.

Ce trait de caractère qui le caractérise si bien, Viel l’a souvent démontré lorsqu’il portait fièrement les couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst. Il a ainsi jeté les gants devant les plus durs que la LHJMQ avait alors à offrir, à commencer par les Mathieu Olivier, Bokondji Imama, Hunter Drew et David Henley.

Viel a également fait montre de son cran en avril 2021, en acceptant l’invitation de Kurtis MacDermid, un colosse de 6 pieds 5 pouces et 233 livres des Kings de Los Angeles.

Et plus tôt dans sa carrière professionnelle, l’ancien capitaine du Titan s’est aussi battu avec quelques Goliath de la Ligue américaine qui avaient sensiblement la même stature que MacDermid, soit Jamie Devane, un pan de mur ontarien de 6 pieds 5 pouces et 239 livres, et Mason Geertsen, une perche albertaine de 6 pieds 4 pouces et 227 livres. Amenez-en des projets!

Mais jeudi dernier, le numéro 63 des Sharks de San Jose a poussé la note à un autre niveau pendant la deuxième période opposant son équipe aux Islanders de New York. Cette fois-ci, il a tenté le coup face au légendaire et futur immortel du Temple de la renommée, Zdeno Chara, la plus grande et plus grosse créature du circuit Bettman. Chara, pour ceux et celles qui l’ignorent, est un gaillard de 6 pieds 9 pouces et 250 livres.

De voir Viel, du haut de ses modestes 6 pieds 1 pouce et 205 livres, échanger des coups avec un tel mastodonte, c’est comme regarder Shawn Michaels se défendre devant Undertaker. Un monde de différence.

La vidéo montrant le combat du hockeyeur de L’Ange-Gardien avec le géant slovaque de Trenčín a évidemment très vite fait le tour du monde. Il faut dire que le même soir, Chara établissait un nouveau record en disputant un 1652e match en carrière, soit plus qu’aucun autre défenseur dans l’histoire de LNH. L’ancien record de 1651 parties appartenait à Chris Chelios. Viel, lui, n’en était qu’à son 28e match.

«C’est bizarre de la façon dont c’est arrivé, affirme Viel. Il m’a demandé comme ça, un peu sans raison, si je voulais me battre avec lui. Je crois qu’il voulait seulement réveiller son équipe.»

À un journaliste du San Jose Hockey Now, Viel a toutefois laissé savoir qu’il disait rarement non quand il était invité à danser.

Ceci dit, il avoue avoir réfléchi un bref instant avant d’engager la bagarre. Pendant qu’ils se tournaient autour après avoir jeté leurs gants, Viel soutient avoir pris le temps de se demander si c’était réellement une bonne idée de se battre contre ce géant.

«J’y ai pensé juste un peu», dit-il en riant.

«Les gars étaient fiers de moi et ils m’ont félicité en me disant que ça prenait beaucoup de courage. On m’en parle beaucoup depuis jeudi», mentionne-t-il.

«De voir Vieler dire oui et d’y aller avec un gars aussi grand, ça nous a donné de la vie sur le banc», a par ailleurs révélé son coéquipier Jake Middleton après la rencontre.

Fier de sa progression

Lentement mais sûrement, Jeffrey Viel est en train de s’établir pour de bon dans la LNH. Son intensité semble grandement appréciée au sein de l’organisation.

«Ça va très bien pour moi, confie-t-il. J’avais pris un peu de retard pendant le camp d’entraînement (blessure), mais j’avais quand même très bien fait avant de me blesser. Et depuis que les Sharks m’ont rappelé à Noël, je suis pas mal fier de la façon dont je joue sur la glace.»

En 19 rencontres, Viel montre un dossier de deux buts et deux passes, en plus d’avoir purgé 71 minutes au cachot. Il a aussi distribué 51 mises en échec. Pour un gars qui ne joue en moyenne qu’un peu moins de neuf minutes par match, c’est énorme.

Pour tout dire, parmi les joueurs ayant disputé au moins 10 rencontres, il vient au neuvième rang dans la LNH au chapitre des mises en échec par tranche de 60 minutes de jeu avec une taux de 18,27. Seuls Ryan Reaves (23,72), des Rangers, Liam O’Brien (22,54), des Coyotes, Mason Geertsen (22,13), des Devils, Michael Pezzetta (21,60), des Canadiens, Reese Johnson (21,36), des Blackhawks, Markus Niemelainen (20,52), des Oilers, Beck Malenstyn (18,79), des Capitals, et Mike Hardman (18,43), des Blackhawks, le devancent dans ce département.

Le point tournant

Il est difficile de croire qu’un bonhomme qui a réalisé trois saisons consécutives de plus de 30 buts dans la LHJMQ et qui a mené le Titan vers les conquêtes de la coupe du Président et de la coupe Memorial au printemps de 2018 n’a jamais été repêché.

Quand on demande à Jeffrey Viel ce qui a été le point tournant qui lui a permis de se retrouver là où il est aujourd’hui, il offre plusieurs raisons.

«C’est trop dur de trouver un seul point tournant, dit-il. Je crois que si je suis parvenu à atteindre la LNH c’est à force de travailler et de persévérer. Ceci dit, avoir gagné la coupe Memorial avec le Titan m’a certainement aidé, ne serait-ce que pour l’expérience que j’y ai acquise.»

Parlant du Titan, Viel n’est pas sans savoir que son ancienne équipe connaît de très bons moments.

«J’essaye de suivre l’équipe en regardant de temps en temps le classement et les résultats des matchs. Je vais probablement m’y intéresser encore plus pendant les séries. En tout cas, je leur souhaite la meilleure des chances», indique-t-il.

En terminant l’entrevue, on lui demande comment ça s’est passé avec son bon ami Noah Dobson, qui était justement sur la glace au moment de son combat face à Chara. Dobson et Chara font régulièrement la paire chez les Islanders.

«Je lui ai parlé et nous nous sommes même poussés un peu devant le filet après un coup de sifflet. On en a rit pas mal ensuite», termine Jeffrey Viel en riant.