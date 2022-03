Hockey senior: Shippagan et Caraquet ont de grandes ambitions

La série n’est pas encore commencée que les Marchands ont déjà démarré les hostilités face aux Acadiens. Sur leur plate-forme Facebook, l’organisation de Shippagan-les-Îles fait avec humour la promotion du premier match de la série, qui aura lieu vendredi au Centre Rhéal-Cormier, en affichant une photo de Charles Bergeron en train de réciter du Shakespeare devant le jeune défenseur de Caraquet Jean-Rémi Chiasson qui, la tête baissée, semble se demander ce que lui veut le vilain barbu.

D’ailleurs, l’entraîneur-chef des Acadiens Dave Cowan est convaincu que la photo n’a pas été choisie par hasard.

«Ils veulent jouer dans la tête de nos jeunes, affirme Cowan. C’est vrai que Charles et quelques autres gars des Marchands, comme Samuel Paquet, peuvent être intimidants. Ce sont des gars qui ont beaucoup d’expérience et qui sont également de très bons joueurs. Mais les Marchands vont vite se rendre compte vendredi que nous ne nous laisserons pas déranger.»

Le pilote des Marchands André-Oliva Roussel, qui a trouvé bien drôle la photo publiée sur Facebook, n’avait cependant pas le goût de s’éterniser là-dessus.

«C’est sûr que les Acadiens sont jeunes, mais ils n’en demeurent pas moins une excellente équipe. C’est un club qu’il faut perdre au sérieux. Ça va se jouer sur la glace», dit-il.

Les Marchands, comme Roussel l’a d’ailleurs fait savoir dans nos pages il y a quelques semaines, sont en mission. En raison de la présence de plusieurs vétérans, ils tiennent mordicus à remporter ce qui pourrait bien être un dernier championnat pour le noyau actuel qui comprend, outre Paquet et Bergeron, des bonshommes comme les frères Billy et Tommy Bezeau, Pierre-Paul Roussel et Tommy Chiasson, entre autres.

«Nous avons beaucoup de leadership dans le vestiaire et les vétérans veulent gagner. En fait, pour les gars, c’est la coupe ou rien pantoute. Nous allons à la guerre», image André-Oliva Roussel.

«Nous voulons aussi permettre à la municipalité de Shippagan de gagner un premier championnat de hockey senior en 34 ans. La ville est due pour en gagner une», soutient Roussel.

Ne comptez toutefois pas sur les Acadiens pour leur faciliter la tâche.

«Nous savons que nous sommes capables de les battre. Quand tu ne crois pas en quelque chose, ça n’arrivera jamais. Mais nous, nous y croyons fermement. Nous croyons en nos chances de gagner la coupe. Nous ne participons pas à ces séries avec l’idée de bien faire. Nous sommes ici pour gagner la coupe», tonne Dave Cowan.

«Bien sûr que les Marchands ont un club explosif à l’attaque. Il sera donc important de respecter notre plan de match. Il faudra faire attention aux détails. Plus nous ferons les petites choses comme il faut, plus grandes seront nos chances de les battre. Ce sera donc à notre avantage de garder le jeu serré. Nous serons prêts», assure Cowan.

Les deux formations devaient tenir un dernier entraînement en soirée, mercredi, afin de compléter les derniers préparatifs en vue du premier match de cette série demi-finale 4 de 7.

La deuxième rencontre sera présentée samedi au Colisée Léopold-Foulem.