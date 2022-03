Le Lightning de Tampa Bay embauche Bennett MacArthur

Ça se discutait de plus en plus en coulisses depuis un certain temps et c’est maintenant officiel. Bennett MacArthur, du Titan d’Acadie-Bathurst, probablement l’agent libre le plus en demande sur le marché dans l’est du pays, a paraphé un premier contrat professionnel avec le Lightning de Tampa Bay, une équipe réputée pour aimer les joueurs issus de la LHJMQ.

MacArthur, 21 ans, est évidemment enchanté de cette grande annonce.

«C’est incroyable le sentiment qui m’habite depuis que j’ai signé mon premier contrat de la LNH», révèle le puissant ailier gauche de 6 pieds 1 pouce et 197 livres.

«Je réalise une autre grande étape vers ce que j’ai toujours voulu faire dans la vie, jouer dans la Ligue nationale de hockey», confie l’athlète de Summerside.

«C’est sûr que je ne prends rien pour acquis. Je sais très bien qu’il y a encore beaucoup de travail à faire avant d’atteindre mon objectif. Ceci dit, ça fait du bien de recevoir enfin un peu de reconnaissance pour tout le travail effectué ces dernières années», mentionne MacArthur.

We have signed unrestricted free agent forward Bennett MacArthur to a three-year, entry-level contract. 📝: https://t.co/0hYEAflppW pic.twitter.com/KQaZSw1bxc — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) March 1, 2022

Chez le Titan, le directeur général Sylvain Couturier ne cachait évidemment pas sa joie.

«C’est tellement une belle histoire que celle de Bennett, dit-il. Tout le crédit lui revient, de même qu’au Lightning pour lui donner sa chance. Son histoire me rappelle celle de Jeffrey Viel. Comme c’était le cas pour Jeffrey dans le temps, certains recruteurs trouvaient encore le moyen de trouver des défauts à Bennett. Il est où Jeffrey Viel aujourd’hui? Dans la Ligue nationale (avec les Sharks de San Jose). Et il n’y a aucun doute que Bennett MacArthur jouera lui aussi dans la Ligue nationale. Peut-être pas la saison prochaine, mais il va finir par y jouer c’est certain.»

«Je n’ai jamais trop compris ce qu’on lui reprochait à Bennett. Il possède un bon coup de patin, il est fiable en défensive, a un bon physique, est sérieux à l’entraînement, il possède un excellent lancer et il marque des buts. Le gars a marqué 53 buts dans ses 56 derniers matchs. C’est quand même quelque chose», rapporte Couturier.

«Au lieu de toujours vouloir trouver des défauts à des joueurs, certains recruteurs devraient plutôt se concentrer sur les qualités de chacun. De toute façon, tous les joueurs ont des défauts. Le Lightning vient de faire toute une signature», affirme le d.g. du Titan.

Selon Couturier, la force de caractère de MacArthur doit également être retenue dans son histoire.

«Le gars ne s’est jamais découragé. Il n’a pas été repêché et nous l’avons invité à notre camp d’entraînement à 17 ans. Ça s’est fait à la dernière minute quand un autre joueur a décidé de ne pas se présenter. Comme nous ne le connaissions pas, nous l’avons retranché mais il nous avait quand même intrigué. C’est la raison pour laquelle nous l’avons gardé dans nos listes», dit-il.

«L’année d’après, il est revenu au camp, mais c’était la saison où nous avions décidé de faire un virage jeunesse en greffant plusieurs gars de 17 ans dans l’équipe. C’est la saison où nous avions gardé entre autres Olivier Coulombe, Alexis Dubé et Yannic Bastarache, entre autres. Bennett avait 18 ans et nous l’avons donc retranché. Mais peu avant Noël, nous avons réalisé que le gars avait possiblement le potentiel de jouer comme 20 ans avec nous. Nous l’avons donc approché pour qu’il vienne terminer la saison. Ses parents, eux, étaient inquiets au départ. Ils craignaient que Bennett ne soit avec nous qu’une demi-saison», raconte Couturier.

«Bennett a finalement pris une chance et après un gros été d’entraînement il est devenu le joueur qu’il est aujourd’hui. C’est vraiment Bennett qui mérite ce qui lui arrive. Nous n’avons aucun crédit à prendre. C’est lui qui nous a forcé la main pour le prendre dans notre équipe. J’espère sincèrement que son histoire va inspirer d’autres jeunes. Bennett est la preuve que rien n’est terminé même à 18 ans», indique Sylvain Couturier.

MacArthur, qui montre un dossier de 25 buts et 18 passes pour 43 points en seulement 27 parties, dit qu’il doit maintenant convaincre son père et l’un de ses grands-pères d’encourager désormais le Lightning.

«Ça ne sera pas facile. Mon père est un partisan des Maple Leafs, alors que l’un de mes grands-pères est un très grand partisan des Blackhawks de Chicago. Il va falloir que je me montre convaincant pour les faire changer de camp», lance-t-il en riant.

MacArthur a paraphé un contrat de trois ans qui lui assure un salaire annuel de 750 000$ dans la LNH, ou de 80 000$ dans un circuit mineur. Il a également obtenu un boni de signature de 92 500$.