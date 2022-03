Un volleyeur du comté de Kent avec le Rouge et Or de l’Université Laval

Le volleyeur de Sainte-Anne-de-Kent Miro Pelletier réalise son rêve. Il s’alignera avec le Rouge et Or de l’Université Laval à l’automne.

Le jeune homme âgé de 22 ans était extrêmement heureux lorsqu’il a appris la nouvelle.

«Je n’arrive pas trop à mettre des mots sur comment je suis content de faire partie du Rouge et Or l’an prochain, mais chose certaine, c’est un grand honneur et j’ai très hâte de continuer mon parcours au sein de leur équipe», explique-t-il dans un message envoyé par écrit, à la suite d’une conversation téléphonique.

Avant Noël, Miro Pelletier a établi contact avec l’entraîneur-chef du Rouge et Or, Gino Brousseau.

«J’ai exprimé mon intérêt à venir jouer avec leur équipe. Depuis que je suis à Québec, ç’a tout le temps été mon rêve de faire partie du Rouge et Or», exprime le futur universitaire. Plusieurs de ses ex-coéquipiers des Titans du Cégep de Limoilou évoluent maintenant avec le Rouge et Or.

«J’ai eu quelques rencontres avec lui (Gino Brousseau) et finalement il m’a offert une place dans son équipe», indique-t-il.

Le jeune homme a également reçu une invitation pour jouer avec le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke, mais a décliné l’offre.

L’athlète d’origine acadienne évolue pour une dernière année avec les Titans du Cégep de Limoilou. C’est d’ailleurs à Limoilou qu’auront lieu les prochains Championnats du Québec, ainsi que les Championnats canadiens de volleyball. Ces derniers seront présentés à la fin du mois, soit du 25 au 27 mars.

«Ça va super bien. On a une très jeune équipe, moi étant le plus vieux», explique-t-il.

Les Titans de Limoilou évoluent au sein de la Ligue collégiale provinciale au Québec. La formation québécoise est deuxième au classement dans la division 1, juste derrière les Volontaires du Cégep de Sherbrooke. Les Titans se classent actuellement au septième rang au pays.

«On fait partie des dix meilleures équipes au Canada», dit fièrement l’étudiant qui complètera son diplôme d’études collégiales en techniques de gestion de commerces. Il évolue au sein de cette équipe en compagnie de son jeune frère, Liam.

«On vit en colocation ensemble en appartement», dit le frère aîné.

Pour l’instant, l’équipe s’entraîne à un rythme de quatre jours par semaine.

«On fait deux pratiques de deux heures et deux de trois heures. Disons une douzaine d’heures en moyenne», dit-il. C’est sans parler des matchs.

Cheminement

Miro Pelletier a commencé en 9e année à jouer au volleyball. Il a évolué avec les Cavaliers de l’école Clément-Cormier de Bouctouche durant ses quatre années à l’école secondaire. C’est son père, Pierre Pelletier, qui était l’entraîneur. Pendant cette période, il s’est également aligné avec les Roofers de Moncton, maintenant appelée l’équipe Fusion. Le volleyeur a aussi pris part aux Championnats canadiens des moins de 18 ans en 2016 en Saskatchewan. Il a représenté le Nouveau-Brunswick aux Jeux du Canada en 2017.

Après avoir complété sa 12e année à l’école Clément-Cormier en 2017, il s’est dirigé vers le Cégep de Limoilou. Il évolue avec les Titans depuis cinq ans, sous la direction de l’entraîneur Rock Picard.