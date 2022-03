Wildcats: Yoan Loshing a enfin pris son envol

Quand les Wildcats de Moncton ont sélectionné Yoan Loshing au 13e échelon de la première ronde du repêchage de 2020, ils avaient le sentiment que le petit attaquant avait tout ce qu’il lui fallait dans son coffre à outils pour devenir un joueur de premier plan dans la LHJMQ. La période d’adaptation, compliquée il est vrai par quelques blessures, s’est toutefois avérée plus longue qu’anticipée. Mais depuis que Daniel Lacroix a décidé de le jumeler avec les vétérans Brooklyn Kalmikov et Vincent Labelle, le petit attaquant a enfin pris son envol.

Loshing, qui rêve de devenir le deuxième hockeyeur de Sainte-Catherine à atteindre la Ligue nationale après Guillaume Latendresse, surfe présentement sur une séquence de neuf parties consécutives avec au moins un point.

Au cours de cette période, le numéro 28 des Chats Sauvages (19-4-5) a enregistré sept buts et six passes pour 13 mentions d’aide. C’est nettement mieux que ses six buts et trois passes accumulés pendant ses 16 premières rencontres.

«Je crois que je suis enfin sorti de ma coquille», s’exclame le sympathique hockeyeur de 18 ans, qui a la particularité de célébrer son anniversaire le… 29 février.

«Mais je dois avoir que de jouer avec Brooklyn et Vincent m’aide vraiment beaucoup. Ça m’a permis de prendre de la confiance. En fait, plus ça va et plus ma confiance monte. J’ai même le sentiment que je peux en faire beaucoup plus encore. Je me connais, je sais que je peux mieux jouer», affirme-t-il.

Loshing explique son modeste début de carrière – il a réussi seulement quatre buts et quatre passes en 19 duels à sa saison recrue – par une période d’adaptation qui s’est avérée plus longue qu’il ne croyait.

«Les blessures ne m’ont également pas aidé», concède-t-il.

Maintenant qu’il a retrouvé ses moyens, Loshing est encore plus en mesure de réaliser à quel point l’avenir s’annonce intéressant chez les Wildcats.

«Nous avons plusieurs bons jeunes joueurs. Ritchie (Thibeau, le directeur des opérations hockey) a fait de l’excellent travail. Construire une bonne équipe de hockey c’est comme construire une maison. Ça prend une bonne fondation et c’est ce que nous avons à Moncton. C’est excitant de savoir que le meilleur s’en vient», révèle Loshing, qui devrait aisément améliorer son dernier classement du Bureau central de dépistage de la LNH (184e).

Les jeunes joueurs dont il fait évidemment partie comprennent aussi les attaquants Alex Mercier, Nathan Casey, Miles Mueller, Thomas Auger et Jonas Taibel, le gardien Vincent Filion, ainsi que les arrières Francesco Iasenza, Étienne Morin, Ethan Dollemont et Natan Grenier. Ils sont tous nés en 2004 ou en 2005.

Kalmikov sur une lancée

Le compagnon de trio de Loshing, Brooklyn Kalmikov, navigue lui aussi sur une belle séquence. Le vétéran s’est inscrit à la marque lors des huit derniers matchs de son équipe. Il a ainsi obtenu la même fiche que Loshing (7-6) mais avec une partie en moins.

Pour le numéro 9, il s’agit d’une deuxième séquence du genre cette saison, lui qui avait réalisé une série de 10 matchs d’affilée du 28 octobre au 18 novembre.

«Ça va bien, dit-il. Je donne mon maximum à chaque partie. J’ai développé une belle chimie avec Vincent et le jeune Loshing, qui m’impressionne beaucoup. C’est un excellent joueur qui possède de très belles habiletés. Il va devenir un des bons joueurs de la ligue.»

Kalmikov, qui n’a plus besoin que de huit filets, 12 mentions d’aide et 20 points pour atteindre les plateaux des 100 buts, 100 passes et 200 points en carrière, n’est pas surpris de voir les Wildcats maintenir sensiblement le même rythme qu’avant la pause des Fêtes (et de la COVID-19).

«Nous jouons pourtant dans la plus forte division de la ligue, et de loin, mentionne-t-il. Mais pour nous, pour continuer d’avoir du succès, c’est important de toujours donner notre 100%. Nous devons travailler pendant 60 minutes parce qu’une partie peut virer de bord très rapidement.»

«Nous voulons continuer de nous préparer pour les séries et être le genre d’équipe que personne ne souhaite affronter en première ronde», ajoute Kalmikov.

Quatre points sur six

Les Wildcats disputeront leurs trois prochaines parties contre les deux formations de la Nouvelle-Écosse. Ça débute jeudi soir à Sydney, où ils vont affronter les Eagles du Cap-Breton (10-24-5). Vendredi, la troupe de Daniel Lacroix sera à Halifax pour se mesurer aux Mooseheads (24-15-2). Puis, dimanche, les Eagles seront les visiteurs au Centre Avenir.

«Nous voulons aller chercher au moins quatre points, mentionne Loshing. Il faudra cependant être prêt. Il ne faut surtout pas prendre les Eagles à la légère. Il y a encore plusieurs bons joueurs dans cette équipe. Je pense à des gars comme (Ivan) Ivan, (Jérémy) Langlois et (Sean) Larochelle.»

En bref… À compter de lundi, les Wildcats n’auront plus que 27 parties à jouer dans le calendrier régulier. Et, tenez-vous bien, 17 de ces 27 rencontres les opposeront aux trois équipes suivantes: Islanders de Charlottetown (28-8-3, six fois), les Sea Dogs de Saint-Jean (22-15-4, six fois) et le Titan d’Acadie-Bathurst (23-11-4, cinq fois). C’est sans oublier qu’ils vont également retrouver sur leur chemin les Mooseheads (deux fois), les Olympiques de Gatineau (26-9-6, deux fois), le Phoenix de Sherbrooke (26-11-3) et les Remparts de Québec (30-12-1). C’est ce qu’on appelle un calendrier extrêmement difficile… Natan Grenier, que les Wildcats ont obtenu dans la méga-transaction avec les Sea Dogs, est le deuxième meilleur pointeur parmi les défenseurs dans la Ligue des moins de 18 ans du Québec. Grenier, qui évolue pour le Blizzard du Séminaire Saint-François, montre une fiche de six buts et 20 passes pour 26 points en 29 duels. Alex Mercier, qui a été invité à terminer la saison avec l’équipe, était son coéquipier avec le Blizzard…