Hockey senior: Kedgwick est confiant de faire tourner le vent de bord

Privé de trois de ses quatre meilleurs défenseurs, le Dynamo de Kedgwick s’est incliné lors des deux premiers duels de sa série quart de finale du Circuit régional de hockey face aux Draveurs du Bas-Madawaska. Le scénario pourrait bien être fort différent en fin de semaine avec les retours au jeu de Trey Lewis, Elijah Francis et Patrick Huard.

Le Dynamo accueillera les Draveurs vendredi à Kedgwick, puis les deux formations vont se retrouver samedi soir à Saint-Léonard.

Les Draveurs ont gagné les deux premiers duels par les marques de 4 à 3, en prolongation, et 6 à 3.

Sans vouloir nécessairement dénigrer les deux gains des Draveurs, le gardien Daniel Vautour estime que l’absence de trois «gros poteaux» en défensive, ainsi que celles des attaquants Mackenzie Brown de Christopher Caissy (ce dernier a raté la deuxième partie), ont porté un dur coup au Dynamo.

«Tu peux difficilement penser gagner un match quand il te manque d’aussi gros morceaux, surtout en défensive. Ces absences ont fait en sorte que nous avons dû jouer ces deux matchs avec seulement quatre défenseurs. Et malgré tout, nous avons quand même trouvé le moyen de disputer une prolongation dans l’un des deux matchs», affirme Vautour.

Avec les retours de Lewis, Francis et Huard, tous membres du Big Four de l’équipe en compagnie de J.J. Allison, le Dynamo ne sera pas du tout le même client pour les Draveurs.

«Trey a encore une partie de suspension à purger, mais il sera là samedi, confie Vautour. Quand nous avons un alignement complet et que nous jouons comme nous en sommes capables, les Draveurs n’ont aucune chance de nous battre. Ils ne sont même pas proches.»

«Les Draveurs sont présentement sur un gros high, mais dimanche matin ils vont se réveiller en se demandant ce qui vient de se passer pendant la fin de semaine. Je ne dis pas que nous sommes certains de gagner les deux parties, mais si l’égalité n’est pas créée dans la série ça voudra dire que nous avons mal joué», mentionne Vautour.

«Nous sommes confiants que la série va virer de bord», ajoute le gardien du Dynamo.

Dans le camp des Draveurs, l’attaquant Paul Pelletier, en bon vétéran qu’il est, insiste justement sur l’importance de ne pas s’enfler la tête avec cette avance de 2-0 dans la série.

«Lors des deux premières parties, notre plan de match consistait à mettre du trafic devant leur gardien (Vautour) et à bien jouer en défensive. Nous avons suivi notre plan de match comme il faut», indique-t-il.

«Il ne faut cependant pas s’enfler la tête avec ça. Nous nous attendons à ce que le Dynamo commence avec force le prochain match. De notre côté, il faut seulement s’assurer de continuer de bien faire les petites choses comme dans nos deux premières parties. Souvent, les deux dernières parties, surtout la dernière, sont les plus difficiles à gagner», note Paul Pelletier.

Saint-Basile s’attend à plus d’opposition

Martyrisés 11 à 4 lors du premier match de la demi-finale du Circuit régional de hockey, le Thunder de Perth-Andover a bien l’intention de présenter un visage complètement différent, vendredi, devant ses partisans. Les choses risquent donc d’être plus difficiles pour Kevin Gagné et ses coéquipiers des As de Saint-Basile.

Dans le premier duel, Gagné avait offert tout un spectacle avec une performance de trois buts et deux passes.

Selon l’attaquant Rod Langille, c’est le manque de soldats qui a causé la perte du Thunder.

«Déjà que nous ne savions pas trop à quoi nous attendre devant les petits joueurs des As, nous avons fini par manquer d’essence en raison d’un manque de joueurs, affirme Langille. Nous avons pourtant débuté le match en force, mais des blessures à quelques gars a fait en sorte que nous étions encore moins nombreux au banc des joueurs. C’est difficile de compétitionner quand tu n’as pas un alignement complet.»

Et comme si ce n’était pas suffisant, le Thunder a dû composer avec quelques cas de COVID-19 qui ont justement forcé l’annulation du match de samedi dernier, qui sera finalement repris vendredi soir.

«La COVID-19 ne nous a pas aidé cette saison. Avant la pause des Fêtes, nous allions plutôt bien. Mais une fois que la ligue a dû arrêter ses activités plus longtemps que prévu à cause de la pandémie, tout s’est mis à mal aller. Plusieurs gars étaient convaincus que la saison allait être arrêtée et ils ont alors pris d’autres engagements qu’ils ne pouvaient plus annuler. C’est sans oublier que des gars ont aussi eu la COVID-19 en janvier. C’est donc devenu difficile de faire quoi que ce soit en équipe sans savoir qui serait disponible pour les parties. C’est difficile de créer une chimie en pareille situation» révèle Langille.

Heureusement, le Thunder semble avoir repris des couleurs ces derniers jours. Il va même récupérer deux éléments importants qui étaient absents vendredi dernier, soit Brett MacLean et Zaid Al-Mughrabi.

«Si nous pouvons nous présenter avec trois trios, rester en bonne santé et jouer comme nous en sommes capables, nous ne devrions pas avoir trop de mal à rebondir. Nous avons prouvé dans le passé que nous sommes une équipe qui peut rivaliser avec n’importe qui dans la ligue», mentionne Langille.

Du côté des As, le défenseur Alex Lavoie est d’avis que le Thunder va se présenter dans un autre état d’esprit pour la deuxième partie de cette série.

«Nous nous attendons à ce qu’ils soient mieux préparés, d’autant plus qu’ils vont avoir l’avantage de la glace. C’est évident qu’ils vont changer des choses dans leur plan de match. Mais si jamais ils disputent cette partie avec un alignement réduit, ça ne sera pas facile pour eux», indique Lavoie.

«Nous avons une bonne équipe et nous voulons causer des surprises dans ces séries», ajoute Alex Lavoie.

À noter que les deux équipes se retrouveront au même endroit samedi, puis à Saint-Basile dimanche après-midi.