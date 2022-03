Hockey senior: une «série pour hommes» entre Tracadie et Dalhousie

Si les Maraudeurs de Dalhousie méritent d’être considérés les favoris devant les Alpines de Tracadie en demi-finale de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur, n’allez surtout pas demander aux joueurs de l’équipe de s’en vanter. C’est du moins ce qu’on retient en discutant avec le jeune vétéran Yoan Lévesque.

Les Maraudeurs (7-0-1), qui ont remporté tous leurs matchs de saison régulière sauf une défaite en supplémentaire aux mains des Marchands de Shippagan-les-Îles, ne veulent surtout pas motiver leurs adversaires qui demeurent les champions en titre de la LHSAC.

«Les Alpines ont une équipe bien équilibrée qui possède une très bonne défensive, rappelle Lévesque. Ce ne sera vraiment pas une série facile. Il va nous falloir être efficaces en échec-avant et en défensive. Il faudra surtout passer le moins de temps possible dans notre territoire. Nous devons aussi capitaliser sur notre vitesse.»

Comme les Maraudeurs ont l’avantage de la glace dans cette série 4 de 7, ils espèrent bien sûr que les encouragements de leurs partisans auront un impact. Les Maraudeurs, avant la pandémie, attirait aisément plus de 1000 spectateurs par rencontre. Maintenant qu’il n’y a plus de limite quant au nombre de spectateurs, il faut donc s’attendre à ce que le party reprenne dans le Palais des Glaces Inch Arran.

«Ça devrait nous aider, indique Lévesque. En même temps, il sera important de donner un plein effort. En séries, tu te dois absolument en donner plus qu’en saison parce que le jeu devient plus serré. Je m’attends à une série physique.»

«Pour nous, poursuit-il, ces séries sont également la chance de terminer ce qui nous a été enlevé il y a deux ans quand la pandémie a mis fin aux séries éliminatoires.»

Si les Maraudeurs veulent boire le champagne dans la coupe, c’est cependant aussi le cas des Alpines.

«Nous sommes confiants de pouvoir aller chercher le championnat, confie le jeune vétéran Michaël Savoie. C’est sûr que les Maraudeurs ne sont pas un client facile, mais nous savons que nous pouvons jouer contre eux.»

Lors de leurs deux confrontations en saison, les Maraudeurs l’ont emporté chaque fois par une marge de deux buts (6-4 et 5-3) sur les Alpines.

«Il sera cependant important de rester disciplinés parce que les Maraudeurs ont un excellent jeu de puissance. Il faudra rester éveillé. Nous devons aussi nous assurer de mettre la rondelle au filet et foncer pour prendre les retours. Et puis ce serait une bonne idée de sortir la rondelle de notre zone le plus rapidement possible. Des gars comme les frères Mockler (Ryan et Eric) et Olivier Gendron sont très dangereux», explique Savoie.

À l’instar de Yoan Lévesque, Michaël Savoie croit lui aussi que les partisans auront droit à du jeu physique.

«Ça va être une série pour hommes, prédit Savoie. Je sais aussi que les Maraudeurs n’aiment pas se faire frapper. Ça pourrait prendre plusieurs parties avant de trouver un gagnant dans cette série», ajoute Savoie.

Le premier match de la série aura lieu vendredi. Quant au deuxième duel, il sera présenté dimanche soir au Complexe S.-A.-Dionne.