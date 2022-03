Courses de traîneaux: trois médailles pour un chenil restigouchois

Le chenil Akkada de Glenwood revient du nord de la Saskatchewan avec trois podiums en trois départs, alors que la coureuse Katherine Langlais amorce sa quête de qualification pour les épreuves maîtresses de la discipline, le Yukon Quest et l’Iditarod.

Ce sport, on ne le pratique pas pour la gloire et la fortune, mais bien pour l’amour de ses chiens.

«C’est un gouffre financier», explique d’emblée Rémi Leduc, lors d’une pause mercredi sur le long chemin du retour vers le Restigouche.

Et même ce retour à la maison n’est qu’un court arrêt avant de repartir pour la prochaine course de l’équipe à Fort Kent, dans le Maine, samedi.

Le week-end dernier, le chenil a présenté trois équipages pour la course canadienne. La musheuse Katherine Langlais a terminé deuxième dans l’épreuve du 200 miles à dix chiens (322 km) qui débutait à Elk Ridge pour se rendre à La Ronge. Elle a parcouru la distance en 44h20m, dont 25h5m en piste.

Dans l’épreuve à huit chiens de 100 miles (161 km), Rémi Leduc a remporté la course en 10h16m. De son côté, Marie-Josée Boutin, de Guérin au Témiscamingue, qui en était à sa première course avec les chiens du chenil, a pris la 3e place en 12h3m.

«Le plus gros défi a été au niveau de la météo, explique M. Leduc. Il a fait vraiment froid avec des températures sous les -40°C. Autrement pour les chiens, c’est un parcours qui se fait assez bien. C’est relativement plat et il y a beaucoup de secteurs sur des lacs. Mais les sections forestières sont très techniques pour les conducteurs. C’est amusant pour les chiens, mais le conducteur doit rester alerte.»

Ce sont des chiens habitués au froid, mais il y a quand même des limites.

«À -40°C, ça prend des manteaux pour les chiens», illustre le pilote.

Katherine Langlais avait la capuche recouverte de frima au fil d’arrivée du «Canadian Challenge Sled Dog Race» 2022. – Gracieuseté

Yukon Quest

Le but annoncé du chenil – tel qu’affiché sur son site web – est de participer au Yukon Quest 2023, une course de 1000 miles (1609 km) pour laquelle les équipes doivent d’abord se qualifier dans une série de courses, dont le Canadian Challenge complété avec brio en fin de semaine. C’est si le Yukon Quest revient dans sa forme originale, après avoir été amputée cette année à cause de la COVID-19.

«On y a été une première fois en 2019, et on l’a terminé. On devait y retourner l’an dernier pour y être plus compétitif, mais ça été annulé à cause de la COVID-19. On a donc remis ça en 2023.»

En plus de la course ce week-end au Maine (deux équipes, course de 250 miles), le chenil prévoit aussi aligner deux équipes pour Chic-Chocs, une course de 187 miles (300 km) dans les montagnes du même nom en Gaspésie.

L’équipe garde aussi à l’œil le fameux Iditarod, la course phare de la discipline, qui s’étire aussi sur 1000 km, mais en Alaska.

«Ma conjointe (Katherine Langlais) aimerait y participer, mais elle n’a pas encore complété les courses de qualifications requises. On visait l’an prochain, mais il lui manquera encore quelques courses», explique Rémi Leduc.

À partir de la première course de qualification, un équipage a quatre ans pour compléter les autres courses afin de se qualifier à la course prisée.

«Il faut au moins deux courses de 300 miles et une course de 200 miles.»

Rémi Leduc derrière son attelage au «Canadian Challenge Sled Dog Race» 2022. – Gracieuseté

En bref… Le chenil Akkada reste à caractère familial. On n’y reproduit pas des chiens – des Alaskiens pour l’occasion – pour les commercialiser. «On fait seulement la reproduction pour subvenir à nos besoins, explique M. Leduc. Si on n’a pas besoin de relève, on ne fait pas d’accouplements. Il faut toujours planifier les accouplements trois ans d’avance, car les chiens n’atteignent leur apogée qu’à cet âge.» Les bons chiens peuvent courir jusqu’à 7 ou 8 ans – et jusqu’à 9 ou 10 ans pour les chiens d’exception… Ceux qui pensent que les chiens courent contre leur gré, détrompez-vous. «Quand les gens voient des chiens en action, je crois que c’est rapidement clair dans leur esprit que les chiens aiment ça. Ils sont entraînés pour ça et c’est dans leur nature. Généralement, on leur met un harnais, et ils savent quoi faire. Le reste, c’est du conditionnement physique. C’est comme lancer un bâton à un Labrador: c’est dans ses gênes, il va le rapporter…» Contrairement à ce que l’on pourrait croire, Rémi Leduc explique que les bottillons qu’on remarque sur les photos ne sont pas pour protéger les pattes des chiens du froid, mais plutôt des blessures. «La neige peut parfois être abrasive. Les chiens ont les pattes palmées, et quand la patte s’enfonce, les doigts s’écartent et exposent les palmures. Il faut choisir les bottes en fonction de la condition de la neige, car ça réduit aussi la traction. On doit s’ajuster dans la course au fur et à mesure des conditions changeantes…