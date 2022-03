Une fin de saison chargée dans la LHM

Alors que la plupart des ligues de hockey s’apprêtent à clore leurs saisons régulières écourtées en raison de la pandémie, la Ligue de hockey des Maritimes compte encore sur trois semaines de jeu bien chargées avant d’amorcer les séries éliminatoires, avec en boni la possibilité de faire salle comble à nouveau.

Le Blizzard d’Edmundston (18-7-3 = 39pts) a remporté cette semaine son billet pour les séries, grâce entre autres à une victoire durement acquise contre les Rapides de Grand-Sault (12-20-1 = 25pts) mercredi, qui les ont dominés aux tirs au but 42 à 21.

L’équipe revenait de deux semaines de pause en raison des protocoles de la COVID après avoir été atteinte par une éclosion.

«La préparation pour ce match a été difficile. Près du quart des joueurs n’ont assisté qu’à un entraînement avant la reprise du jeu. La plupart des autres ont pu s’entraîner à peine deux ou trois fois. On a besoin de quelques autres entraînements pour retrouver nos repères», explique l’entraîneur du Blizzard, Emery Olauson

Malgré ces difficultés passagères, Olauson a confiance que sa troupe puisse prendre le deuxième rang.

«On n’a qu’une journée à s’ajuster avant de rencontrer Campbellton puis Fredericton, deux matchs très importants pour le classement de la division, expliquait-il jeudi. L’affrontement contre les Red Wings, samedi, sera d’ailleurs déterminant.

«Ce serait bien de planer vers les séries, mais ce sont plutôt les partisans qui vont profiter d’une belle course dans la division, continue Olauson. Même Grand-Sault n’est plus à négliger depuis la fermeture du marché des échanges»

En résumé, quatre équipes (Edmundston, Fredericton, Grand-Sault et Campbellton) luttent pour les 2e et 3e places, afin d’éviter le 4e rang et risquer de tomber au premier tour contre les puissants Western Capitals de Summerside (25-4-2 = 52pts).

Les Tigres n’ont pas dit leur dernier mot

De leur côté, après des résultats mitigés à leur retour d’une éclosion, les Tigres de Campbellton sont revenus en force jeudi en doublant les Westerns Capitals 6 à 3.

L’équipe du Restigouche entamait jeudi soir une série de trois matchs en trois jours.

Avant le match de jeudi, l’entraîneur-chef Charles LeBlanc exprimait sa confiance malgré ces résultats en apparence mitigés.

«Lors de nos trois dernières parties, on a obtenu 45 tirs au but par match (43, 50 et 50 tirs, NDLR). Je pense que si on vise des chiffres comme ça, on risque de compter beaucoup de buts. En fin de semaine, on tenait juste le bâton un peu serré. On a travaillé là-dessus cette semaine.»

Charles LeBlanc préfère ne pas donner de pronostic sur le classement possible de son équipe.

«On est seulement maître de notre destin. La seule équipe qui peut nous battre, c’est nous autres.»

Avec le match de vendredi soir, la troupe de Charles LeBlanc avait neuf matchs à jouer en trois semaines.

«Sept des neuf matchs sont contre des équipes de notre division, donc ils sont tous très importants dans la course au classement», résume Charles LeBlanc. Notre priorité c’est d’atteindre les séries avec tous nos éléments en place et en santé. La position au classement n’est pas une priorité en soi.»

Avec un seul joueur à l’écart, les Tigres pourraient retrouver leurs effectifs complets dès la semaine prochaine pour finir la saison en force.