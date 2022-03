Les Acadiens ont su rebondir

Évincés 5 à 1 par les Marchands de Shippagan-les-Îles, vendredi soir, les Acadiens de Caraquet ont su rebondir de belle façon le lendemain en l’emportant 3 à 2 au Colisée Léopold-Foulem. Les deux rivaux sont donc à égalité 1-1 dans cette série demi-finale 4 de 7 qui se poursuivra mardi au Centre Rhéal-Cormier.

Christopher Ferron a été le grand héros du match avec deux buts. Jean-Samuel Lagacé a complété la marque. Marc-Francis Paquette a obtenu deux mentions d’aide. Frédéric Landry, Pierre-Luc Hébert et Steven Croteau ont de leur côté récolté une passe chacun.

«Nous étions déterminés à gagner samedi, révèle Ferron. Nous ne voulions surtout pas tirer de l’arrière 2-0 dans la série. C’était donc important de changer le momentum.»

«Nous étions plus impliqués que lors du premier match sur le plan physique. Nous avons également mis davantage de pression sur leurs bons défenseurs, tout en restant disciplinés. Olivier (Thériault) a également été très solide devant le filet. En fait, tous les gars ont bien joué. C’était presque plein dans le Colisée et l’ambiance était vraiment très bonne», résume Ferron.

«Les Marchands ont peut-être plus d’expérience, mais nous avons les jambes de (notre jeunesse). Et de l’expérience, nous en gagnons lors de chaque match que nous jouons.»

Selon Ferron, chaque joueur dans le vestiaire des Acadiens est déterminé à permettre au capitaine Yan Rail de remporter un dernier championnat.

«Nous savons tous qu’il ne reste plus beaucoup de saisons devant Yan. Nous avons donc l’aider à gagner un dernier titre», mentionne-t-il.

Miguel Brideau et Charles-Antoine ont assuré la riposte des Marchands. Yan Toth et Pierre-Paul Roussel ont récolté une mention d’aide chacun. Jean-Sébastien Robichaud était devant le filet des Marchands.

«Notre manque de discipline a joué contre nous, soutient François Mazerolle, des Marchands. Nous avons passé une bonne partie de la deuxième période à jouer à 4 contre 5 ou à 3 contre 5. Les Acadiens en ont profité pour marquer deux fois en avantage numérique.»

«Nos unités spéciales n’ont vraiment pas bien fonctionné parce que nous n’avons pas été capables de capitaliser sur nos supériorités numériques. Heureusement, nous gardons l’avantage de la glace et il s’agit maintenant d’une série 3 de 5. Il faut que nos gros canons sortent plus avec force. Je les connais, c’est ce qu’ils vont faire mardi», indique Mazerolle.

«Nous allons rebondir, dit-il. Il faut que nous gagnons ce match qui se veut le plus important de notre saison.»

Vendredi, Luc Williams a mené la charge dans la victoire des Marchands avec deux buts et une passe. Le jeune Yan Toth a lui aussi brillé avec un filet et deux passes. François Mazerolle (1-1) et Billy Bezeau ont complété la marque. Tommy Bezeau, deux fois, Tommy Chiasson et Pierre-Paul Roussel ont obtenu les passes.

La victoire est allée au dossier de Jean-Sébastien Robichaud.

Christopher Ferron, sur des passes de Jean-Samuel Lagacé et Patrick Blanchard, a été l’unique buteur des Acadiens. Olivier Thériault a encaissé le revers.