Les Maraudeurs gagnent le premier duel en prolongation

Un but de Jérémy LeBlanc à la 110e seconde de la prolongation a permis aux Maraudeurs de Dalhousie de l’emporter 7 à 6 sur les Alpines de Tracadie, samedi, devant près de 1000 spectateurs au Palais de Glace Inch Arran. L’équipe du Restigouche prend ainsi les devants 1-0 dans cette série demi-finale 4 de 7 qui se poursuivra lundi soir au Complexe S.-A.-Dionne.

Les Maraudeurs peuvent toutefois dire un gros merci à leur gardien Ryan Court pour ce premier gain. Tirant de l’arrière 5 à 2 en fin de deuxième lorsque le vétéran est venu en relève à Olivier Gendron, les Maraudeurs ont vu leur gardien effectuer tout un arrêt devant Marc-André LeCouffe qui venait de s’échapper alors que son équipe évoluait avec un homme en moins.

Les entraîneurs des deux équipes, Martin Albert et Luc Bernard, sont du même avis, un but de LeCouffe sur cette séquence et ça en aurait été fait des Maraudeurs. Au lieu de ça, les Maraudeurs ont terminé le deuxième vingt en réduisant l’écart à 5 à 3.

«Un but de Marc-André et nous la gagnions cette partie, affirme Albert. Nous aurions mérité un meilleur sort. Malheureusement, avec seulement 13 joueurs et deux gardiens, nous avons manqué de jus.»

«C’est sûr que nous étions finis si LeCouffe marquait sur cette échappée, confie Bernard. C’était tout un arrêt de Ryan et c’était même le premier lancer qu’il recevait.»

En plus de son but vainqueur, Jérémy LeBlanc a aussi obtenu un but et une passe en temps réglementaire. Robert Pelletier a lui aussi connu une grosse soirée à l’attaque avec un but et trois mentions d’aide.

«Ç’a été un match incroyable, mentionne Pelletier. Nous avons bien commencé la partie en utilisant notre vitesse et en faisant un bon échec-avant. Malheureusement, nous nous sommes ensuite mis dans le trouble en jouant avec indiscipline et en écopant de punitions inutiles.»

Jérémy Doucet (1-2), Ryan Mockler (1-2), Olivier Gendron (1-1) et Anders Frees ont été les autres buteurs des Maraudeurs. Jérico Drapeau a obtenu deux mentions d’aide. Devin Labillois, Eric Mockler et Stephen Thorne ont aussi été crédités d’une passe chacun.

Du côté des Alpines, Marc-André LeCouffe a complété sa soirée de travail avec deux buts et une passe. C’est d’ailleurs son deuxième but, avec seulement 72 secondes à écouler au tableau indicateur en troisième, qui a forcé la prolongation.

Nicolas Richard (1-1), Carl-André Devost, Lucien-Carl Sonier et Michaël Savoie ont également trouvé le fond du filet. Jean-François Rousselle, Joël LeBouthillier, Brandon Haché, Yannick Devost et Olivier Breau ont obtenu une passe chacun.

Charles Austin, qui a fait face à plus de 50 lancers, a fait du bon boulot malgré le revers.

«C’est Charles qui nous a maintenu dans le match, estime Martin Albert. Nous avons disputé cette partie avec seulement quatre défenseurs, dont deux qui n’étaient pas habitués à jouer autant de minutes. Les absences de Christian Brideau et David Basque n’aident pas. Ils seront peut-être disponibles en fin de semaine prochaine, mais ce n’est pas certain. En attendant, nous gardons confiance. Nous jouons devant nos partisans demain (lundi) et ça devrait nous aider.»

Luc Bernard est quant à lui d’avis que les Maraudeurs devront jouer de façon plus intelligente s’ils veulent éviter de voir les Alpines créer l’égalité 1-1 dans la série.

«Il faudra surtout mieux jouer en défensive, dit-il. Nous avons permis trop de surnombres dans le premier match. Nous savions pourtant que ça ne serait pas facile. Nous étions rouillés de ne pas avoir joué depuis un bout de temps, alors que les Alpines étaient déjà en mode séries grâce à leurs quatre parties contre Chaleur.»

Bernard ne veut surtout pas entendre parler de l’avantage dont dispose les Maraudeurs quant au nombre de joueurs des Alpines, eux qui jouent chaque soir avec plusieurs hommes en moins.

«J’ai joué senior pendant 18 saisons et j’en suis à ma neuvième saison comme entraîneur-chef. J’en ai vu des choses. Je me souviens que nous sommes déjà allés à Causapscal avec seulement neuf joueurs et que nous avons gagné la partie. C’était à l’époque des Rangers de Dalhousie. Même si tu es à court de joueurs, quand les effectifs présents sont bons et qu’ils sont déterminés à jouer, tout peut arriver», raconte Luc Bernard.

Le mot de la fin appartient à Robert Pelletier.

«Il faut que nous prenions avantage de notre profondeur et que nous faisions attention aux punitions. Les Alpines ont plusieurs gars qui peuvent te faire mal en avantage numérique, dont LeCouffe avec son gros lancer. À Tracadie, c’est dur de jouer là-bas. Nous savons que la prochaine partie ne sera pas facile», indique Pelletier.

Après la rencontre de lundi à Tracadie, les deux formations se retrouvent mercredi soir à Dalhousie.

À noter que les deux équipes et les spectateurs ont observé un moment de silence pour la population de l’Ukraine avant le match.